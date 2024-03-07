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    4. Sosyal medya bu terapiyi konuşuyor! Seansı 100-150 dolar arasında... Su terapisi olay yaratmayı başardı

    Sosyal medya bu terapiyi konuşuyor! Seansı 100-150 dolar arasında... Su terapisi olay yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 09:39
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    Sosyal medyadan birbirinden değişik terapilere ait görüntüler yerini almaya tam gaz devam ediyor. Son olarak su terapisi görüntüleri viral oldu. Saatinin 100-150 dolar (3 bin 182 TL- 4 bin 774 TL) olduğu belirtilirken kullanıcılar görüntülere yorum yapmadan edemedi.

    Sosyal medyada kişilerin su altında ve üstünde bir araya getirildiği seans sırasında katılımcılar tekli ya da ikili yer alabiliyor. Seansta güven duygusuyla birlikte kişilerin anne karnındaki hislerine ulaşmaları amaçlanıyor.

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    Su terapisinin kişiler arasındaki bağlantıyı güçlendirmekle birlikte ilişkiler üzerinde pozitif etki yaratma amacı taşıdığı ifade edildi.

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    Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekince yorumlar da peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Öylece durmak için mi bu para?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne olduğunu anlayamadım" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Terapist
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