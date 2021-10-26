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  4. Garip soru! "Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var?"

Garip soru! "Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var?"

26.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüya Yorumcusu Kırgil’in konuk olduğu Hayatta Her Şey Var programına mesaj gönderen seyirci, “Rüyamda kocam Rusça konuşuyordu. Rus sevgilisi var mı” sorusunu sordu.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral’in sunumuyla yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü Rüya Yorumcusu Mehmet Emin Kırgil’in de konuk olduğu programa, rüyalarının tabirlerini merak eden seyircilerden mesaj yağdı.

Bir seyirci, mesajında kocasını rüyasında gördüğünü belirterek, “Rüyamda kocam Rusça konuşuyordu. Rus sevgilisi var mı?” sorusunu sordu.

“KENDİ DİLİNİ UNUTMUŞ RUSÇA KONUŞUYOR”

Nur Viral, “Rüyasında kocasının Rusça konuştuğunu görüyor. Ama öyle ki kendi dilini unutmuş Rusça konuşuyor. Kocası da Rusya’ya gidip geldiği için, Rus sevgilisi var mı diye içine doğmuş.” ifadeleri ile soruyu aktardı.

“KADIN KISKANIYORSA EŞİNİ BÖYLE DÜŞÜNEBİLİR”

Kırgil, “Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.” bilemez diyerek seyircinin sorusunu şu ifadeler ile yanıtladı:

“Bu rüyaya göre Rus sevgilisi var diye bir şey yok. Allah izin verirse kan bağı olmayan bir insanın yardımını alacak, gücünü alacak, destek alacak. Peygamber Efendimiz diyor ki çizgiyi bozmadan yorumlamak lazım, şirk koşmadan. Biz burada kardeşimize gerçeği söylüyoruz. Nereden çıktı Rus sevgilisi, kadın kıskanıyorsa eşini böyle düşünebilir. “

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