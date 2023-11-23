HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gastrit nedir, belirtileri nelerdir? Gastrit neden olur?

Gastrit nedir, belirtileri nelerdir? Gastrit neden olur?

23.11.2023 15:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midenin iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan gastrit, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Hafif ve kronik olabileceği gibi ani ve şiddetli ataklar şeklinde de ortaya çıkabilir. Gastrit mide duvarının hasar görmesiyle birlikte mide asidinin normalden daha fazla salgılanmasıyla başlar.

Gastrit nedir, belirtileri nelerdir? Gastrit neden olur?

İçindekiler

  • Gastrit nedir?
  • Gastrit olduğu nasıl anlaşılır?
  • Gastrit ve reflü farkı nedir?
  • Gastrit tedavisi nedir?

Gastritin başlıca nedenleri arasında aşırı alkol tüketimi, ağrı kesici ilaçların uzun süreli kullanımı, Helicobacter pylori bakterisi enfeksiyonu, stres, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (reflü), ve bazen otoimmün hastalıklar yer alır. Bu faktörler mide mukozasını tahriş ederek iltihaplanmaya yol açar. Gastrit erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir. Eğer sürekli mide rahatsızlıkları yaşıyorsanız veya belirtileriniz şiddetleniyorsa bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Gastrit nedir?

Gastrit mide zarının iltihaplanmasıdır. Mide zarı midenin iç yüzeyini kaplayan ve onu koruyan bir mukus tabakası ile kaplıdır. Gastrit bu mukus tabakasının hasar görmesine veya tahriş olmasına neden olur. Bu durum, mide asidi ve diğer sindirim enzimlerinin mide zarına doğrudan temas etmesine neden olarak mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir. Gastrit neden olur konusu için şu cevapları verebiliriz:

  • Aşırı mide asidi üretimi gastrite neden olabilir. Stres, sigara, alkol ve bazı ilaçlar mide asidi üretimini artırabilir.
  • Helikobakteri enfeksiyonu mide zarını tahriş ederek gastrit ve ülsere neden olabilir.
  • E.coli, norovirüs gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve HIV, Hepatit C gibi viral enfeksiyonlar gastrite neden olabilir.
  • Bazı ilaç kullanımları mide zarını tahriş edebilir ve gastrite neden olabilir.
  • Ctohn hastalığı, ülseratif kolit ve sjögren sendromu gibi bazı kronik hastalıklar gastrite neden olabilir.

Gastrit olduğu nasıl anlaşılır?

Gastrit akut veya kronik olabilir. Akut gastrit genellikle kısa süreli bir olaydır ve kendiliğinden veya tedavi ile geçer. Kronik gastrit daha uzun süre devam eden bir durumdur ve daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Gastrit belirtileri şunlardır:

  • Mide ağrısı: Mide ağrısı, gastritin en yaygın belirtisidir. Ağrı genellikle üst karın bölgesinde hissedilir ve yemeklerden sonra veya açken daha şiddetli olabilir.
  • Mide bulantısı ve kusma: Gastrit, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Kusma, bazen kanlı olabilir.
  • İştahsızlık: Gastrit, iştahsızlığa neden olabilir.
  • Geğirme: Geğirme, gastritin yaygın bir belirtisidir.
  • Siyah renkli dışkı: Gastrit, siyah renkli dışkıya neden olabilir.

İlginizi Çekebilir

Depresyonda mıyım?

Depresyonda mıyım?

 Vücudun şoka girmesi belirtileri nelerdir?

Vücudun şoka girmesi belirtileri nelerdir?

 Çölyak hastalığının sebebi nedir?

Çölyak hastalığının sebebi nedir?

 Zehirlenme belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar?

Zehirlenme belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar?

 Ani tansiyon yükselmesi belirtileri nelerdir?

Ani tansiyon yükselmesi belirtileri nelerdir?

Kronik gastrit mide zarının uzun süreli iltihaplanmasıdır. Mide zarı midenin iç yüzeyini kaplayan ve onu koruyan bir mukus tabakası ile kaplıdır. Kronik gastrit bu mukus tabakasının hasar görmesine veya tahriş olmasına neden olur. Bu durum mide asidi ve diğer sindirim enzimlerinin mide zarına doğrudan temas etmesine neden olarak mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir. Kronik gastritin en yaygın belirtileri şunlardır:

  • Mide ağrısı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İştahsızlık
  • Geğirme
  • Siyah renkli dışkı
  • Kilo kaybı
  • Baş dönmesi
  • Halsizlik
  • Kramplar
  • Diş erimesi

Gastrit ve reflü farkı nedir?

Gastrit ve reflü mide ile ilgili iki farklı durumdur. Gastrit mide zarının iltihaplanmasıdır. Reflü ise mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Gastrit ve reflü farkı şu şekilde özetlenebilir:

  • Gastrit mide zarını etkiler. Reflü mide içeriğinin yemek borusunu etkiler.
  • Gastrit belirtileri arasında mide ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlık yer alır. Reflü belirtileri arasında mide yanması, ekşi kusma, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı yer alır.

Gastrit tedavisi nedenine bağlı olarak değişir. Akut gastrit genellikle kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda tedavi gerekebilir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi ve diyet değişikliklerini içerir. Kronik gastrit tedavisi nedenine ve belirtilerin şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi ve diyet değişikliklerini içerir. Bazı durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir. Reflü tedavisi genellikle ilaç tedavisini içerir. Bazı durumlarda, diyet değişiklikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri de gerekebilir.

İlginizi Çekebilir

Reflü rahatsızlığı nerelere vurur?

Reflü rahatsızlığı nerelere vurur?

 Delta virüsü kaç günde geçer?

Delta virüsü kaç günde geçer?

Boyun fıtığı egzersizleri nasıl yapılır?

Boyun fıtığı egzersizleri nasıl yapılır?

Uyuz nasıl bulaşır?

Uyuz nasıl bulaşır?

Menopoza girerken son adet kanamaları nasıl olur?

Menopoza girerken son adet kanamaları nasıl olur?

Gastrit tedavisi nedir?

Gastrit tedavisi altta yatan nedenlere ve belirtilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeyi, mide mukozasını iyileştirmeyi ve hastalığın nedenini ortadan kaldırmayı amaçlar. Eğer gastritin nedeni Helicobacter pylori bakterisi enfeksiyonuysa, doktorlar genellikle antibiyotiklerle bir tedavi planı önerir. Bu, bakteriyi öldürerek enfeksiyonu kontrol altına almaya yöneliktir.

Mideyi koruyan bazı ilaçlar, mukoza tabakasını koruyarak iltihaplanmanın azalmasına yardımcı olabilir. Gastritin nedeni aşırı alkol tüketimi ağrı kesici ilaçların uzun süreli kullanımı veya başka bir tıbbi durumsa tedavi planı bu nedenlere yönelik olarak düzenlenebilir. Örneğin, aşırı alkol tüketimi bırakılmalı veya ağrı kesici ilaç kullanımı azaltılmalıdır. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, gastrit semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, sigara içmeyi bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak önemli olabilir. Ayrıca, baharatlı, yağlı ve asidik yiyeceklerden kaçınmak, küçük ve sık öğünlerle beslenmek de gastrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili Ümit Özlale'den istifa açıklamasıİYİ Partili Ümit Özlale'den istifa açıklaması
Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kestiVahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti
'Gazze’de ateşkes çağrısı' istenen MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı’nın ortak bildirisi Avusturalya engeline takıldı'Gazze’de ateşkes çağrısı' istenen MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı’nın ortak bildirisi Avusturalya engeline takıldı
Anahtar Kelimeler:
gastrit gastrit belirtileri gastrit neden olur gastrit nedir
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.