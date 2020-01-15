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  4. Gastronomi şehri Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi

Gastronomi şehri Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Gastronomi şehri Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Usta Çırak Buluşması" etkinliği kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Nimet Fahri Öksüz Anadolu ve Turizm Lisesi'ndeki etkinlikte, mezunlar ile yeni dönem öğrenciler, oluşturulan platformda ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 15 çeşit yiyecek hazırlayarak jürinin beğenisine sundu.

Eski mezunlardan İdil Sakaoğlu da yarışmaya 3 aylık bebeğiyle katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Eski mezunlardan yurt dışında bir otelde aşçılık yapan Nezahat Açıkgöz, AA muhabirine, meslek lisesinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Buradan mezun olduktan sonra okulun bana kazandırdığı bilgi ve tecrübeleri kullandım.'' dedi.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin de eski mezunlarla bir araya gelerek gerçekleştirilen yarışmanın güzel olduğunu, bu sayede onların tecrübelerini de dinleme şansı yakaladıklarını kaydetti.

Etkinliğe okulun eski dönem öğretmenleri de katıldı. Yarışma, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
eski, Hatay, mezun, yarışma, yemek,

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