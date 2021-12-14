Gaz çıkartarak onları kavanozlarda saklıyor! Yabancılara satarak haftada 70 bin dolar kazandı

Stephanie Matto isimli bir kadın sosyal medyada bulunan 260 bin takipçisi sayesinde yepyeni bir iş koluna adım atmayı başardı. Sosyal medyanın merak uyandıran kişilerinden biri olan Matto, gaz çıkarma işinden para kazanıyor. Bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılayan Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor. Kahvaltının en önemli öğün olduğundan bahseden Matto, “Uyanır uyanmaz fasulye, proteinli kek, haşlanmış yumurta, protein içeceği ve yoğurt yemeyi seviyorum.Bu bileşenler beni işime çok hızlı bir şekilde hazırlıyor” dedi.

“KİŞİSEL NOT EKLİYORUM”

Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, “Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum” diye konuştu.

İşini ve detaylarını anlattığı TikTok videosunda Matto, tek bir haftada yaklaşık 70 bin dolar (yaklaşık 993 bin TL) kazandığını açıkladı. Matto, neredeyse her gün yeni isteklerin geldiğini belirtti ve bu arzulara yetişmek için büyük bir uğraş verdiğini söyledi.



