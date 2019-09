Dünyanın en garip mesleği: Koltuk altı koklayıcıları!

Araba sürerken özellikle görüş mesafelerinin kısaldığı vakitlerde hepimizin en büyük korkusu, yolumuzun üzerine bir şeylerin çıkmasıdır şüphesiz. Özellikle yol kenarı ormanlık alan ise bu tehlike daha da önem taşıyabiliyor. Neyse ki ülkemizin son yıllarda gösterdiği muazzam gelişmenin sonucu her tarafın betonlaşması, bizi bu tehlikeden uzak tutuyor.

Ancak özellikle Kuzey Amerika ve Kanada gibi boş yeşil alanları değerlendirmeyi başaramayan (!) yerlerde, bu meslek oldukça yaygın. Zira alınan birçok önleme rağmen, bu tarz yollara yakın yaşayan hayvanlar bir anda ortaya çıkıp çok trajik kazalara sebep olabiliyor. Şoförlerin çarptığı bu hayvanlarla ise ölü hayvan toplayıcıları ilgileniyor. İşin en zor kısmı ise ölü hayvanların toplanana kadarki süreçte çürüyüp çok ağır kokması. Ancak araç hayvana çarptıktan hemen sonra yetişilirse, bu, ölü hayvan toplayıcıları için lezzetli bir aksam yemeği anlamına geliyor.

6. Yenisini alma, eskisini kurtar: Sualtı Golf Topu Toplayıcısı

Golf sporunun gelişmesi ve yayılması sayesinde yeni ve ilginç bir iş alanı doğdu. Saha işletmecileri her hafta yeni toplar satın almaktansa göle düşen topları toplatma fikrini buldu. Bu mesleği yapan kişiler hafta içi her gün bu sahaların içindeki göllere dalış yapıyor. Her ne kadar boş bir iş olarak gözükse de sualtı golf toplayıcılığında oldukça iyi para var. Zira bu işi yapanlar günde 2000-5000 arası top toplayabiliyor.

7. Burnunuza bunu yapmak ister misiniz?: Uzman “Gaz” Koklayıcı

İşyerinizden nefret edip patronunuzu öldürme planları mı yapıyorsunuz? Bir daha düşünün. Çünkü sahip olduğunuz işin daha beteri var. Bunlardan biri de inek osuruğu koklayıcılığı. İlk duyduğunuzda komik gelen bu işin özel bir nedeni var. O da hayvanın iyi beslenip beslenmediğini kontrol etmek. Ha yok, “Ben o gıcık patronun suratını görmektense her gün bu kokuya maruz kalmaya razıyım” diyorsanız o başka.