Dünyanın en garip mesleği: Koltuk altı koklayıcıları!

Dünyanın en ilginç mesleklerini sizler için bir araya getirdik. Birazdan okuyacağınız bazı meslekler öyle tuhaf ki para da verseler yapılmayacak cinsten. Bu işleri yapanlara biz hayret ettik bakalım siz ne düşüneceksiniz? İşte dünyanın en tuhaf meslekleri... 1. Gecelerin bekçisi: Solucan Avcısı Bu avcılık türü diğerlerinden farklı olarak herkes uyuduğunda başlıyor. Çünkü gündüz toprağın altında bulunan solucanlar geceleri daha güvende oldukları için toprağın üstüne çıkıyor. İşte bu sırada devreye solucan avcıları giriyor ve bu solucan kolonilerini bulup onları topluyor. Profesyonel olarak bu işle uğraşan ve geçimini bundan sağlayan avcılar, topladıkları bu solucanları balıkçı yemi satan şirketlere satıyor. 2. Midesi sağlamlara kariyer imkanı: Hayvan Maması Gurmesi Mamadan mamaya fark var. Evcil hayvanlarımıza yedirdiğimiz mamaların en azından kaliteli olanları kalite kontrol adına test ediliyor. İşte tam burada devreye bu çılgın mesleğin erbapları, profesyonel hayvan maması test ediciler giriyor. Bu profesyoneller iyi paralar da kazanabiliyor. Sağlam bir mideye sahipseniz bu alanda kariyer yapmanız da mümkün.

3. Rüyanızda görseniz inanmazsınız: Profesyonel Uykucu Siz işyerinizde, sıkıntıdan uykuya dalıp durun; elin oğlu bunu meslek edinmiş! Üstelik uyurken para da kazanıyor. Unvan da çok havalı; profesyonel uykucu… Bu meslek, belki de dünya üzerindeki en kebap işlerden biri. Çünkü tek yapmanız gereken size gösterilen yatakta uzanıp güzel bir uyku çekmeniz. Bazılarına şaka gibi gelen bu meslek gerçekten var ve dünyanın birçok yerinde çeşitli yatak firmalarının laboratuvarlarında yatak kalitesi araştırmaları için kullanılıyor. 4. Önce vasiyetinizi hazırlayın: Köpekbalığı Akvaryumu Temizleyicisi Hayatı çılgın yaşamak isteyenlerin, adrenalinsiz duramayanların, “Tehlike benim göbek adımdır” diyenlerin ideal mesleğini açıklıyoruz: Köpekbalığı Akvaryumu Temizleyiciliği. İşi almanız için gereken tek şey ise dalış lisansı ve vasiyetnamenizi çoktan yazmış olmanız. 5. Yeşil ülke mesleği: Hayvan Cesedi Toplayıcısı (Nam-ı diğer Yol Mezarcısı) Araba sürerken özellikle görüş mesafelerinin kısaldığı vakitlerde hepimizin en büyük korkusu, yolumuzun üzerine bir şeylerin çıkmasıdır şüphesiz. Özellikle yol kenarı ormanlık alan ise bu tehlike daha da önem taşıyabiliyor. Neyse ki ülkemizin son yıllarda gösterdiği muazzam gelişmenin sonucu her tarafın betonlaşması, bizi bu tehlikeden uzak tutuyor.

Ancak özellikle Kuzey Amerika ve Kanada gibi boş yeşil alanları değerlendirmeyi başaramayan (!) yerlerde, bu meslek oldukça yaygın. Zira alınan birçok önleme rağmen, bu tarz yollara yakın yaşayan hayvanlar bir anda ortaya çıkıp çok trajik kazalara sebep olabiliyor. Şoförlerin çarptığı bu hayvanlarla ise ölü hayvan toplayıcıları ilgileniyor. İşin en zor kısmı ise ölü hayvanların toplanana kadarki süreçte çürüyüp çok ağır kokması. Ancak araç hayvana çarptıktan hemen sonra yetişilirse, bu, ölü hayvan toplayıcıları için lezzetli bir aksam yemeği anlamına geliyor. 6. Yenisini alma, eskisini kurtar: Sualtı Golf Topu Toplayıcısı Golf sporunun gelişmesi ve yayılması sayesinde yeni ve ilginç bir iş alanı doğdu. Saha işletmecileri her hafta yeni toplar satın almaktansa göle düşen topları toplatma fikrini buldu. Bu mesleği yapan kişiler hafta içi her gün bu sahaların içindeki göllere dalış yapıyor. Her ne kadar boş bir iş olarak gözükse de sualtı golf toplayıcılığında oldukça iyi para var. Zira bu işi yapanlar günde 2000-5000 arası top toplayabiliyor. 7. Burnunuza bunu yapmak ister misiniz?: Uzman “Gaz” Koklayıcı İşyerinizden nefret edip patronunuzu öldürme planları mı yapıyorsunuz? Bir daha düşünün. Çünkü sahip olduğunuz işin daha beteri var. Bunlardan biri de inek osuruğu koklayıcılığı. İlk duyduğunuzda komik gelen bu işin özel bir nedeni var. O da hayvanın iyi beslenip beslenmediğini kontrol etmek. Ha yok, “Ben o gıcık patronun suratını görmektense her gün bu kokuya maruz kalmaya razıyım” diyorsanız o başka.

8. Beterin beteri var: Koltuk Altı Jürisi Bu anlatacağımız meslek sizin şu anki işyerinizle olan tüm sıkıntılarınızı unutturup halinize şükrettirecek türden. Çünkü bu mesleği icra edenlerin, insanların koltuk altlarını koklaması bekleniyor. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın farklı yerlerindeki deodorant şirketleri, ürünlerinin işe yarayıp yaramadığını anlamak amacıyla profesyonel koltuk altı koklayıcıları kullanıyor. 9. Eğlenmekten sıkılmayanlar için: Uzman Su Kaydırağı Deneyicisi İç karartıcı bir iki meslekten sonra size dünyanın en eğlenceli mesleğini sunmanın vakti geldi. Listemizin en nadide eseri olan bu meslek, birçoğumuzun hayallerindeki meslek ne ise ondan bile daha eğlenceli. Kısaca anlatmak gerekirse, pazartesi sabahı uyanıyor, takım elbiselerinizi giyiyor, çantanızı alıyor ve işe gidiyorsunuz.

Şimdiye dek anlattıklarımız çok sıkıcı olabilir ama işte tam burada eğlence başlıyor. Zira mesainize bir lunapark veya su parkında, mayonuzu giyip bir su kaydırağının üstünden kaymakla başlıyorsunuz. İşin daha da güzel yanı bunu tüm mesainiz boyunca yapıyor olmanız. Mesainiz boyunca sizi zorlayacak tek şey ise tekrar kaymak için merdivenlerden çıkmak olabilir. Tüm bu eğlenceyi daha da süper kılan şey ise ay boyunca bedavadan eğlenip ay sonunda üstüne maaş almanız.

10. Çiğnedikçe kazandıran meslek: Gumologist Bazıları ekmeğini taştan çıkarırken bazıları ise durduğu yerden, sakız çiğnemekten başka hiçbir şey yapmadan para kazanıyor. Bizim burada, bir zamanlar Uche’nin bir reklamda yaptığını, hafta içi her gün profesyonel meslek olarak icra edenler var. Çeşitli sakız firmalarının ürünlerini denemek ve kalitelerini artırmak için işe aldıkları bu insanlar, çiğnedikleri sakızlar hakkında rapor hazırlıyor. İlk bakışta çok basit gibi görünse de aslında oldukça detaylı bir eğitim gerektiren bir meslek. Bu işi icra edenlere ise Gumologist deniyor. 11. Keyifli mi keyifli bir bakıcılık işi: Kupa Bakıcısı Bebek, hayvan ya da hasta bakıcılığı gibi mesleklere aşina olabiliriz ancak bu, diğerlerinden çok daha farklı bir bakıcılık. Çünkü burada bakıcı sadece tek şey ile ilgileniyor; o da buz hokeyi şampiyonluk kupası olan “Stanley Cup”. Amerika ve Kanada’nın ortak buz hokeyi liginin (NHL) kupası her sene tekrar üretilmediğinden, şampiyon olan takım, kupayı son şampiyondan devralıyor. Kupa bir tane olunca da federasyon bu kupaya sezon boyunca göz kulak olacak birini seçiyor.

İşte bu kişi de profesyonel kupa bakıcısı oluyor. Kurallar gereği, kupa neredeyse kupa bakıcısının da orada olması gerekiyor. Bu da kupa bakıcısını oldukça şanslı biri yapıyor. Zira tüm sezon boyunca hokey yıldızları ile birlikte tüm kutlama partilerinde eğlenen bakıcıdan tek bir şey isteniyor; o kupa tek parça olarak dönecek!

12. Faciadan doğan meslek: Buzdağı Çekicisi Sıradaki mesleğimiz söyleniş şekli itibarıyla arkadaş ortamlarında hava atılacak cinsten. Hollywood sağ olsun, hepimiz Titanik’i ve onun 1912 yılında bir buzdağına çarparak battığını biliyoruz. Ancak bu trajedinin başkalarına ekmek kapısı açtığını herhalde pek azımız tahmin edebilir. Titanik’in batmasından sonra Kuzey Amerika ve bazı kuzey Avrupa ülkeleri anlaşma yaparak Uluslararası Buz Devriyesi’ni (International Ice Patrol) kurdu. Amaç bir daha bu tarz trajedilerin yaşanmamasıydı. Bu devriyeler hem denizden hem de uydular aracılığıyla kuzeydeki buzdağlarını takip ediyor. Deniz yollarında tehlike arz edileceği düşünülen buzdağları profesyonel buzdağı çekicileri tarafından kocaman kablolarla sarılarak sürüklenip rotaların dışına çıkarılıyor. 13. Canlı korkuluk: Profesyonel Karga Savar Bu meslek de diğerleri gibi üniversite zamanı, o ideal yıllarda pek yapılması hayal edilen mesleklerden değil. Ancak hayatın acı gerçekleri diyoruz… “İş ne olursa olsun hayalinize sizi yaklaştırıyorsa yapılır” mantığıyla hareket ediyorsanız o zaman bu iş size oldukça iyi gelebilir.