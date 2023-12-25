HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

25.12.2023 18:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenaze törenine oğlunun üniformasıyla katılan şehit babası Mehmet Aslan, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Can Ataklı ise YouTube kanalındaki yanında şehit babası Aslan'ı hedef alarak "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" şeklinde konuştu. Ataklı'nın o sözleri sosyal medyada da tepki çekti.

Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan için dün Elazığ İmam-ı Azam Camii'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

AW105335_06
Bunun üzerine törene katılanlar da "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

AW105335_08

"ACILI BİR ADAM, MİKROFON VERİYORLAR"

Gazeteci Can Ataklı ise bugünkü YouTube yanında şehit babası Mehmet Aslan'ın sözlerine tepki gösterdi. Manisa'da Özgür Özel'e yönelik tepki görüntüleriyle ilgili de konuşan Ataklı "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir falan göstermesine gerek yok" dedi. Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar." şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

Ekran görüntüsü 2023-12-25 181119


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'de istifa rüzgarı bitmiyor! Bu kez aday olarak açıklanan isim istifa ettiİYİ Parti'de istifa rüzgarı bitmiyor! Bu kez aday olarak açıklanan isim istifa etti
Kayıp ihbarı varmış! Çoban fark etti...Kayıp ihbarı varmış! Çoban fark etti...
Dolandırıcıların yeni oyunu! 'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla 500 bin lira dolandırdıDolandırıcıların yeni oyunu! 'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla 500 bin lira dolandırdı
Anahtar Kelimeler:
Can Ataklı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için meydanlara inip sınırlarını belirlediler: O rakama kadar yılda 4 kez zamlanmalı: 22 altın detayı...

Asgari ücret için meydanlara inip sınırlarını belirlediler: O rakama kadar yılda 4 kez zamlanmalı: 22 altın detayı...

Otomobil ve cep telefonu için yeni karar!

Otomobil ve cep telefonu için yeni karar!

Şehit haberleri sonrası bir ilde yas ilan edildi

Şehit haberleri sonrası bir ilde yas ilan edildi

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, bağlayıp işkence ettiler

Özel hastaneden fatura oyunu! Devleti bakın nasıl dolandırmışlar

Özel hastaneden fatura oyunu! Devleti bakın nasıl dolandırmışlar

Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek çıkış!

Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan ses getirecek çıkış!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.