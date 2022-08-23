HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "altılı masa" sözleri gündeme oturdu! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "altılı masa" sözleri gündeme oturdu! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

23.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında paylaştığı videoda altılı masayı çok sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde vatandaşın tepkisinin önemsenmediği ifade eden Özdemir, herkesi "çantada keklik" olarak gördüklerini söyledi. 'Erdoğan'dan kurtulmak için onlara mahkumuz' sözleriyle muhalefete yüklenen Özdemir, "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" şeklinde konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "altılı masa" sözleri gündeme oturdu! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videonun bir bölümünde, altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değindi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Özdemir, aday belirleme aşamasında halkın ne dediğine bakmadıklarını öne sürdü.

YouTube kanalındaki videoyı Twitter hesabından "Linçe koşun..." diyerek paylaşan Cüneyt Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Başka bir siyaset de mümkün." dedi.

jlç

Paylaştığı videoda da sert ifadeler kullanan altılı masayı eleştiren Özdemir şunları söyledi:

'Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz.' Şimdiki düzen bu. 'Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu; Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Ama bize de sorsanız hani, başkan kim olacak... 'O sizi ilgilendirmez. Oraya ceketimizi koysak gelip gidip oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? Erdoğan'a karşısınız. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef takım kaptanları kim oldu? Takımlar nasıl oldu?Masterchef takım kaptanları kim oldu? Takımlar nasıl oldu?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...
Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar!Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar!
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir muhalefet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

6'lı masanın ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

6'lı masanın ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.