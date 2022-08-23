Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "altılı masa" sözleri gündeme oturdu! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videonun bir bölümünde, altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değindi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Özdemir, aday belirleme aşamasında halkın ne dediğine bakmadıklarını öne sürdü.

YouTube kanalındaki videoyı Twitter hesabından "Linçe koşun..." diyerek paylaşan Cüneyt Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Başka bir siyaset de mümkün." dedi.

Paylaştığı videoda da sert ifadeler kullanan altılı masayı eleştiren Özdemir şunları söyledi:

'Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz.' Şimdiki düzen bu. 'Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu; Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Ama bize de sorsanız hani, başkan kim olacak... 'O sizi ilgilendirmez. Oraya ceketimizi koysak gelip gidip oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? Erdoğan'a karşısınız. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu?

