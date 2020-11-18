Gaziantep League of Legends Solo Q turnuvası ertelendi

Espor alanına ilgi güç geçtikçe büyüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliği ile düzenlenecek Gaziantep League of Legends Sola Q turnuvası da bunun bir kanıtı oldu. Ancak ülkemizde artış gösteren koronavirüs salgını turnuvayı da etkiledi.

GAZİANTEP LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASI ERTELENDİ

Gaziantep Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan duyuruya göre offline olarak düzenlenecek League of Legends turnuvası ertelendi. Duyuruda ''Gaziantep League Of Legends Solo Q Turnuvamız yeni pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' denildi.

Gaziantep League Of Legends Solo Q Turnuvamız yeni pandemi tedbirleri gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir.@GaziantepBeld pic.twitter.com/nTSyo5iprP — GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (@GbbGenclikSpor) November 18, 2020

30 Kasım'da başlayacak olan turnuva için son başvuru tarihi 27 Kasım olarak belirlenmişti. Dereceye giren ilk 8 kişiye ise bisiklet hediye edilecekti. Ancak koronavirüs tedbirleri gereği turnuva başka bir tarihte düzenlenmek üzere ertelendi.

