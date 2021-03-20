HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

20.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.’yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Murat B., gözaltına alındı.

Gaziantep'te babasını darbedip kendisini eve kilitleyen şahıs operasyonla etkisiz hale getirildi

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B., babası Ali B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat B., darbettiği babasını eve sokmaya çalıştı. Baba Ali B. kaçıp, polise bilgi verince, Murat B., eve girip, kendisini kilitledi.

ELİNDEKİ SİLAHLARI TESLİM ETTİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Murat B.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. 3 saat geçmesine rağmen Murat B.’yi ikna edemeyen polis ekipleri, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.’nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etti.

Böylesi görülmedi! Müebbet aldı, teşekkür ettiBöylesi görülmedi! Müebbet aldı, teşekkür etti

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Silahını teslim etmesine rağmen polise teslim olmamak için direnen Murat B., daha sonra evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: 39 ilde, 32 saat sürecekSokağa çıkma kısıtlaması başladı: 39 ilde, 32 saat sürecek
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 21 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: 39 ilde, 32 saat sürecek

Hatay'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Aniden alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Ardahan'ın Posof ilçesinde çığ düştü! 2 köy elektriksiz kaldı

Posof'a çığ düştü! 2 köy elektriksiz kaldı

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı

Görüntüler pes dedirtti! Korona partisine ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.