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Camide eylem yapan 76 kişi serbest bırakıldı

04.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 3 ayrı camide toplanıp itikafta bulunacaklarını belirtip gelen polis ekiplerine sivil itaatsizlik eylemi başlattıklarını söyleyen, uyarılara rağmen dağılmayınca da gözaltına alınan 76 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Camide eylem yapan 76 kişi serbest bırakıldı

Gaziantep'te, pazar günü 3 ayrı camide toplanan bazı kişiler, ramazan ayı sonuna kadar itikafta bulunacaklarını söyledi. Cami görevlilerinin dışarı çıkmasını istediği, kendilerini 'Alparslan Kuytul gönüllüleri' olarak adlandırılan 76 kişi, uyarılara rağmen dağılmayınca durum polise bildirildi.

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Gelen polis ve bekçi ekipleri, dışarı çıkmamakta ısrar edip, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişilere müdahalede bulundu. Gözaltına alınan 76 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'Polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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DHA

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