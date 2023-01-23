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Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

23.01.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, bir otomobil karşı yönden gelen 2 araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi, eski Nizip yolu, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yönden gelen bir minibüs ve bir otomobille çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Kamil A. yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

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Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Defalarca aynı şeyi yaptı, sonunda şarampole uçtu! 2042 yılına kadar... Defalarca aynı şeyi yaptı, sonunda şarampole uçtu! 2042 yılına kadar...

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Kamil A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)


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