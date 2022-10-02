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Gaziantep'te kan donduran olay! Bir eve silahlı saldırı düzenlendi... Anne ve oğlu hayatını kaybetti

02.10.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşandı. Bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında evde bulunan Fatma Yılmazer ve oğlu Cebrail Yılmazer hayatını kaybetti. Cebrail Yılmazer'in eşi Pınar Yılmazer ve çocukları Ayaz ve Irmak ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Gaziantep'te kan donduran olay! Bir eve silahlı saldırı düzenlendi... Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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cinayet Gaziantep
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