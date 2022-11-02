Gaziantep'te komşu aileler arasında sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA ÇATIŞTILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında ateşlenen kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Halil G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan yaralı 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS MAHALLEYİ ABLUKAYA ALDI

Yaşanan silahlı kavga sonrası gerginliğin hakim olduğu olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA-DHA)