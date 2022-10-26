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İstanbul'da yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti...

26.10.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahsa otomobilden inen kişiler tarafından ateş edildi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti...

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercüment Batanay Caddesi'nde otomobilden inen kişiler yabancı uyruklu bir kişiyi silahla vurdu. Saldırı sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişiyi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan mermi kovanları incelenmek üzere polis ekipleri tarafından toplandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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'6 KURŞUN SIKILDI'

Olayı evinden duyarak gelen vatandaş Himmet Kaya, “Bir vatandaşın kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 tane kurşun sıkılarak yaralı halde hastaneye götürüldüğü söylendi.” dedi. (İHA)

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cinayet Ataşehir

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