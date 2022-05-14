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Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! İki grup birbirine kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

14.05.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te akşam saatlerinde aralarında husumet bulunun ve sokak ortasında karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! İki grup birbirine kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

Olay, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlarını çıkaran iki grup, birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Kavga sırasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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YARALI GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavgada yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Gaziantep
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