Gaziantep’te sokak ortasında korkunç cinayet

Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz’ın üzerine araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz’a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Durmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Durmaz’ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilendi.

Durmaz’ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. (İHA)



