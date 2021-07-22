HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te sokak ortasında korkunç cinayet

Gaziantep’te sokak ortasında korkunç cinayet

22.07.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35), kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında öldürüldü. Hakan Durmaz'ın köpeği, cansız bedenin başından ayrılmadı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz’ın üzerine araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz’a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Durmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Durmaz’ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilendi.
Durmaz’ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. (İHA)

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! TutuklandıBüyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
PARTNERAlişan'dan duygusal mesajAlişan'dan duygusal mesaj
Milyonluk tekne alev alev yandıMilyonluk tekne alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.