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Gaziantep Ticaret Borsası

23.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,2013,75Buğday (sert)Kg7,358,10Buğday (ekmeklik)Kg6,407,25Arpa (çakır)Kg6,406,50MısırKg6,206,37

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