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Gazını ve yıkandığı banyo suyunu kavanozlara koyup satıyor! Binlerce dolar kazanıyor

02.03.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en ilginç içerik üreticilerinden biri Amouranth isimli bir Twitch yayıncısı olarak karşımıza çıkıyor. 2021 yılının en çok izlenen kadın Twitch yayıncısı olarak popülerliğe kavuştuktan sonra Amouranth birbirinden tuhaf projeleriyle adından söz ettirmeye devam etti. ASMR ve cosplay videoları yayınlayan Amouranth’ın son olarak gazını ve banyo yaptığı suyu kavanozlara koyarak sattığı ortaya çıktı. Üstelik bu tuhaf işi sayesinde binlerce dolar kazanıyor.

Gazını ve yıkandığı banyo suyunu kavanozlara koyup satıyor! Binlerce dolar kazanıyor

28 yaşındaki Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kaitlyn Siragusa sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni işi hakkında kullanıcılara bilgi verdi. OnlyFans hesabı sayesinde aylık olarak milyonlarca dolar gelir elde eden Amouranth, çıkardığı gazı ve küvet suyunu kavanozlara koyarak 1200 dolardan satışa çıkarttığını duyurdu. Amouranth, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLİYOR

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Amouranth, gelen yoğun taleplere yetişmekte zorlandığını ifade ederek, çıkardığı gazı ve saçından bir parçayı kavanozlayıp 1000 dolardan satışa sunduğunu dile getirdi. Yayıncı üretimin sınırlı sayıda olduğunu belirterek sipariş verecek ilk 1000 kişinin gaz kavanozlarına sahip olabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra yayınlarında kullandığı küvetteki suyu da 200 dolara satışa çıkardı. Küvet suyunun ise 3000 bin adet ile sınırlı olduğunu da bildirdi.

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“NASIL KOKTUĞUNU BİLMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?”

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Yayıncı çıkardığı gazı ve saçından bir parçayı kavanoza koyarak satacağını açıkladıktan sonra hayranlarının tepkilerinin olduğunu söyledi. Amouranth yaptığı paylaşımda, "En sevdiğiniz yayıncının nasıl koktuğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi öğrenme şansınız var!" diyerek takipçilerine seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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