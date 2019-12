Gears Tactics hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce satışa çıkan Gears 5, gerek dinamikleri, gerekse de atmosferiyle büyük ses getirmişti. Hem The Coalition, hem de Microsoft Game Studios bu durumu fırsata çevirerek yeni bir Gears oyunuyla karşımıza çıktı.

Gears of War serisinin ilk oyununda yaşanan olayları konu edinen Gears Tactics, sıra tabanlı taktiksel oynanışıyla dikkat çekiyor.

The Game Awards’ta yapımcılar oyun hakkında çok fazla bilgi paylaşamamışlardı. Geçtiğimiz gün The Coalition’dan Rod Furgusson yapıma dair bazı ipuçları paylaştı.

Furgusson tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Gears oyununda mikro ödeme opsiyonu yer almayacak. Ayrıca oyunda çoklu oyuncu modu da bulunmayacak. The Coalition’ın yetkili ismi oyun içerisinde mevcut olan her detayın, oynanarak elde edileceğini söyledi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Gears Tactic büyük bir aksilik yaşanmazsa 28 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak. İlk etapta PC için yayınlanacak olan oyun sonrasında Xbox One için de çıkacak. Fakat Xbox One çıkış tarihi henüz netleşmiş değil. Muhtemelen Microsoft bu oyunu yeni nesil Xbox konsolu için de satışa sunacaktır.

