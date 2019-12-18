Mynet Trend

Gears Tactics hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Oyun sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan The Game Awards’ta birçok oyun tanıtılmıştı. Tanıtılan oyunlardan birisi de Gears of War serisinin öncesinde gelişen olayları konu edinen Gears Tactics oldu.

Gears Tactics hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce satışa çıkan Gears 5, gerek dinamikleri, gerekse de atmosferiyle büyük ses getirmişti. Hem The Coalition, hem de Microsoft Game Studios bu durumu fırsata çevirerek yeni bir Gears oyunuyla karşımıza çıktı.
Gears of War serisinin ilk oyununda yaşanan olayları konu edinen Gears Tactics, sıra tabanlı taktiksel oynanışıyla dikkat çekiyor.

The Game Awards’ta yapımcılar oyun hakkında çok fazla bilgi paylaşamamışlardı. Geçtiğimiz gün The Coalition’dan Rod Furgusson yapıma dair bazı ipuçları paylaştı.

Furgusson tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Gears oyununda mikro ödeme opsiyonu yer almayacak. Ayrıca oyunda çoklu oyuncu modu da bulunmayacak. The Coalition’ın yetkili ismi oyun içerisinde mevcut olan her detayın, oynanarak elde edileceğini söyledi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Gears Tactic büyük bir aksilik yaşanmazsa 28 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak. İlk etapta PC için yayınlanacak olan oyun sonrasında Xbox One için de çıkacak. Fakat Xbox One çıkış tarihi henüz netleşmiş değil. Muhtemelen Microsoft bu oyunu yeni nesil Xbox konsolu için de satışa sunacaktır.

Epic Games Store 12 oyunu ücretsiz verecek!

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
İşte Samsung W20'nin özellikleri!İşte Samsung W20'nin özellikleri!
Oppo Reno3 Pro 5G ile ilgili son gelişmelerOppo Reno3 Pro 5G ile ilgili son gelişmeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gears tactics The Game Awards

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.