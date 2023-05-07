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  4. Gece bulunamayan anneden sabah saatlerinde kahreden haber! Şanlıurfa'daki kaza yürekleri dağlamıştı: 4 kardeşin cenazesinden sonra 1 yaşındaki Müslüm aranıyor

Gece bulunamayan anneden sabah saatlerinde kahreden haber! Şanlıurfa'daki kaza yürekleri dağlamıştı: 4 kardeşin cenazesinden sonra 1 yaşındaki Müslüm aranıyor

07.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam meydana gelen ve bir ailenin sonunu getiren kaza yürekleri yakmıştı. Şanlıurfa'da akraba ziyaretinden dönen araç gece saatlerinde sulama kanalına düştü, sudan vinçle çıkarılan araçtan 4 kardeşin cenazesi çıkarıldı. Geç saatlere dek süren arama çalışmalarında izine rastlanmayan anne Özlem Çetin'den (31) ise kahreden haber sabah erken saatlerde arama çalışmalarının devam etmesiyle geldi.

Gece bulunamayan anneden sabah saatlerinde kahreden haber! Şanlıurfa'daki kaza yürekleri dağlamıştı: 4 kardeşin cenazesinden sonra 1 yaşındaki Müslüm aranıyor

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeşin cenazesinin çıkarıldığı kazada, kaybolan anne Özlem Çetin’in (31) cansız bedenine ulaşıldı, Müslüm Çetin’i (1) arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ediyor.

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AKRABA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ FECİ KAZA

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şanıurfa- Mardin kara yolunun 15’inci kilometresindeki Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yedikuyu Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Çetin ailesi fertlerinin içinde bulunduğu Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, kent merkezine dönüş yolunda stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

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4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki eşi ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaşarak vinçle sudan çıkardı. Sudan çıkarılan araçta İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı.

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Akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin ise aramalara rağmen bulunamadı.

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SAATLER SONRA BİR KAHREDEN HABER DAHA

Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çetin ailesinin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı.

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BABA HASTANEDE

Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Sulama kanalı kaza

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