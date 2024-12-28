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Gece geç saatlerde iş gezisinden dönen adam karısının sırrını keşfetti! "Bana bunu nasıl yaptın?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 13:20
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Çin'de yaşayan Ton Tai Tan isimli bir adam şehir dışına gittiği bir iş seyahatinden erken dönünce evde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Karısını oturma odasında telefonla konuşurken bulan adam, karısının aceleci bir şekilde konuşmasını sonlandırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi. Karısının telefonda konuştuğu kişiyi aradığında ise çocukluk arkadaşı ve eşinin yasak aşkını öğrendi.

Gece geç saatlerde iş gezisinden dönen adam karısının sırrını keşfetti! "Bana bunu nasıl yaptın?"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de yaşanan bir ihanet olayının sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra kullanıcılar arasında popüler oldu. Ton Tai Tan isimli bir adam şehir dışındaki iş gezisinden eşinden habersiz bir şekilde geri döndüğünde hayatının en büyük sırrını öğreneceğinden habersizdi. Defalarca aramasına rağmen karısının telefonun meşgul çalması üzerine eve giren adam eşini oturma odasında telefonla konuşurken gördü.

Bir anda kocasını karşısında gören kadın ise şaşırarak, 'Neden erken geldin?' diye sordu ve aceleci bir tavırla telefonu kapatmak istedi. Kocasının telefondaki kişiye ilişkin tüm sorularını geçiştiren kadının sırrı kocasının telefonunu karıştırmasıyla ortaya çıktı.

43 DAKİKA BOYUNCA KONUŞMUŞLAR

Ton Tai Tan isimli bir adam karısının 43 dakika boyunca kayıtlı olmayan bir numarayla konuştuğunu fark ettikten sonra o numarayı aradı. Karşısına tanıdık bir ses çıktı. O ses Ton Tai Tan'ın çocukluk arkadaşıydı. İkisiyle de yüzleşen adam karısı ve yakın arkadaşının ilişkisini tesadüf eseri öğrendi. Tan sadece karısına 'Bana bunu nasıl yaptın?' diyerek boşanma davası açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma aldatmak ihanet
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