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  4. Niğde'de kan donduran olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer kiraladıkları dairede ölü bulundu... Korkunç detay: Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüşler

Niğde'de kan donduran olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer kiraladıkları dairede ölü bulundu... Korkunç detay: Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüşler

23.11.2024 14:44
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Niğde'nin Bor ilçesinde 2 gündür haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın cansız bedenleri sonra kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu. İkilinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

Niğde'de kan donduran olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer kiraladıkları dairede ölü bulundu... Korkunç detay: Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüşler

Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

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Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

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Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

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Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde
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