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39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı... Sosyal medyada gündem yarattı: "İnanılmaz bir değişim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 07:27
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Laci Gilbert isimli bir kadın 39 kilo vererek muhteşem bir değişim hikayesine imza attı. Sosyal medyada kilo verme sürecini paylaştıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Gilbert aralıklı oruç sayesinde kilo verdiğini söyledi. Gilbert'in kilo vermeden önceki ve sonraki görüntülerini görenler gözlerine inanamadı.

39 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı... Sosyal medyada gündem yarattı: "İnanılmaz bir değişim"

MYNET|DIŞ HABERLER Laci Gilbert isimli bir kadın aralıklı oruç uygulamasını kullanarak hızla kilo verdi ve yepyeni bir bedene kavuştu. Kilo verme serüvenini sosyal medyadan paylaşan Gilbert 39 kilo verdiğini söylerken kendisi için en önemli durumun obezite kaynaklı hastalıklara yakalanma ihtimalini düşmeyi başarmak olduğunu dile getirdi.

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39 kilo verdikten sonra kendisini dah mutlu hissettiğini söyleyen Gilbert, "Bu yolculukta başıma gelen en önemli şey, nesiller boyu süren obezite kaynaklı hastalıklara yakalanma ihtimalimi yenmem oldu." dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Gilbert'in kilo verme serüvenini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnanılmaz bir değişim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten muhteşem görünüyorsun" yorumunu yaptı.

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kilo verme kilo verme hikayeleri
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