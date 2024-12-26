Eşinin iş yerinde çalışanla yaşadığı yasak aşkı güvenlik kameralarından fark etti! Hemen dava açtı: "10 bin sterlin (441 bin TL) kazandım"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester bölgesinde yaşayan Jacqueline Herling ve eşi Stefan evliliklerinin yanında bir de iş arkadaşıydı. Birlikte bir bar işletiyorlardı ve Stefan mekanın baş aşçısı konumundaydı. Herling kocası iş yerinde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla başka bir çalışanla yasadışı ilişki yaşarken yakaladı ve onunla yüzleşti. İkilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Stefan işe gelmemeye ve dört ay daha maaşını almaya devam etti. İşine geri dönen Stefan bu kez ise Herling'i işten çıkarttı. İki çocuk annesi olan Herling geri adım atmadı ve Stefan'ı iş mahkemesinde dava etmeye karar verdi.

19 yıllık partnerine ve mekanın sahibi olan aile şirketine karşı haksız ve hukuka aykırı işten çıkarma, izinsiz maaş kesintileri ve mağduriyet nedeniyle açtığı davayı başarıyla sonuçlandırmış durumda. Bunun üzerine Stefan eşi Herling'e tazminat ödemek zorunda kaldı.