Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eşinin iş yerinde çalışanla yaşadığı yasak aşkı güvenlik kameralarından fark etti! Hemen dava açtı: "10 bin sterlin (441 bin TL) kazandım"

Eşinin iş yerinde çalışanla yaşadığı yasak aşkı güvenlik kameralarından fark etti! Hemen dava açtı: "10 bin sterlin (441 bin TL) kazandım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jacqueline Herling ve eşi Stefan birlikte bir bar işletiyordu. İki çocukları bulunan çiftten Jacqueline Herling isimli kadın kocası Stefan'ın birlikte çalıştıkları bir personelle yasak aşkını iş yerindeki güvenlik kameraları aracılığıyla öğrendi. Hem eşi hem de çalışma arkadaşı olan Stefan'ı Jacqueline Herling dava etti. Sonunda Herling, 10 bin sterlin (441 bin TL) tazminat kazandı.

Eşinin iş yerinde çalışanla yaşadığı yasak aşkı güvenlik kameralarından fark etti! Hemen dava açtı: "10 bin sterlin (441 bin TL) kazandım"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester bölgesinde yaşayan Jacqueline Herling ve eşi Stefan evliliklerinin yanında bir de iş arkadaşıydı. Birlikte bir bar işletiyorlardı ve Stefan mekanın baş aşçısı konumundaydı. Herling kocası iş yerinde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla başka bir çalışanla yasadışı ilişki yaşarken yakaladı ve onunla yüzleşti. İkilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Stefan işe gelmemeye ve dört ay daha maaşını almaya devam etti. İşine geri dönen Stefan bu kez ise Herling'i işten çıkarttı. İki çocuk annesi olan Herling geri adım atmadı ve Stefan'ı iş mahkemesinde dava etmeye karar verdi.

23

19 yıllık partnerine ve mekanın sahibi olan aile şirketine karşı haksız ve hukuka aykırı işten çıkarma, izinsiz maaş kesintileri ve mağduriyet nedeniyle açtığı davayı başarıyla sonuçlandırmış durumda. Bunun üzerine Stefan eşi Herling'e tazminat ödemek zorunda kaldı.

İlginizi Çekebilir

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

 1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

 “Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

“Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

 Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

 Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"
Anahtar Kelimeler:
Aldatma aldatmak ihanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Eşinin iş yerindeki yasak aşkını böyle yakaladı

Eşinin iş yerindeki yasak aşkını böyle yakaladı

2025 kehanetlerinde Türkiye detayı...

2025 kehanetlerinde Türkiye detayı...

Arkadaşlarının gözü önünde dalgalar sürükledi! İşte son anları...

Arkadaşlarının gözü önünde dalgalar sürükledi! İşte son anları...

Müşteri gibi otele girip lobideki cam masanın üzerinde yakınlaştılar

Müşteri gibi otele girip lobideki cam masanın üzerinde yakınlaştılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.