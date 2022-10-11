HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gece olunca ortaya çıkıyorlar, mahalleli sırayla nöbet tutuyor! Polis de bulamıyor

Gece olunca ortaya çıkıyorlar, mahalleli sırayla nöbet tutuyor! Polis de bulamıyor

11.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü dizi La Casa Da Papel maskesi takıp Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dolaşan hırsızlar mahalleliyi isyan ettirdi. Ellerinde demir kesme makası ve maske ile görüntülenen hırsızlar yüzünden gece nöbet tutan mahalle sakinlerinden biri, ''Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz nöbet tutuyor. Polis geliyor ama saklanıyorlar polisler de bulamıyor genelde garajları soyuyorlar'' dedi.

Gece olunca ortaya çıkıyorlar, mahalleli sırayla nöbet tutuyor! Polis de bulamıyor

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir sokağa dadanan La Casa Da Papel maskeli hırsızlar mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken hırsızlar nedeni ile tedirgin olan mahalle sakinleri geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışıyor.

Screenshot_13

“DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR OLDUK, TEDİRGİNİZ”

Uzun yıllardır mahalle de yaşayan ve garajı soyulan Recep Yaşar, “Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polisler de bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar buda bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Screenshot_14

Hırsızlığı önlemek üzere hizmet veriyordu! Hırsızın ta kendisi çıktıHırsızlığı önlemek üzere hizmet veriyordu! Hırsızın ta kendisi çıktı

“GENÇLERİMİZ NÖBET TUTUYOR AMA CAN GÜVENLİKLERİ YOK”

Yavuz Genç, “Araçların içerisindeki ürünler çalınıyor araçlarını da yokuşa bırakıp yürüyerek geliyorlar ses olmaması için. Gece yarısında özellikle geliyorlar bizi de tedirgin ediyor artık huzursuz durumdayız çoluk, çocuğumuz var. Maddi olarak zararımız var mahalle halkı olarak şikayetçiyiz. Bu olaylardan dolayı gençlerimiz gece yarısına kadar dolaşıyorlar ama onlar da tehlikeli ve korkuyoruz” şeklinde konuştu.

Screenshot_15

Screenshot_16

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta yengeye kanlı pusuda müebbet hapis istemi Zonguldak'ta yengeye kanlı pusuda müebbet hapis istemi
ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'
Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısıBu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Kimliği tespit edildi, şüpheler doğru çıktı! Patlamanın nedeni...

Kimliği tespit edildi, şüpheler doğru çıktı! Patlamanın nedeni...

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Saatlerce kuyrukta...

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.