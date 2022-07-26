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Gece vakti korkunç olay! Kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

26.07.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece saatlerinde yaşanan olayda bir çift, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belindeki silahı çıkaran şüpheli, kız arkadaşı Songül E.'ye (34) kurşun yağdırdı. Bacağından vurulan genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da polise giderek teslim oldu.

Gece vakti korkunç olay! Kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan Songül E., kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası saldırgan, polise giderek teslim olurken, bacağından vurulan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi. Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.’ye kurşun yağdırdı. Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Tedavi altına alınan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
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