Gece yarısı Ankara'ya gelen Blinken, bunu beklemiyordu! Apronda başladı, yol boyunca devam etti

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün artarken, İsrail bir yandan şehri bombardımana tutarken diğer yandan da kara harekatına hız verdi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turuna çıktı.

Dün Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

GECE YARISI TÜRKİYE'YE GELDİ

Blinken ve beraberindeki heyet gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için ülkeye gelen Blinken'i Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

ÜST DÜZEY İSİMLER KARŞILAMAYA GELMEDİ

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşılarken; üst düzey herhangi bir ismin Blinken'i karşılamaya gelmemesi dikkat çekti.

APRONUN IŞIKLARI AÇILMADI

Karşılama sırasında apronun ışıklarının açılmaması da gündem oldu.

ÜST GEÇİTLERE ASILAN PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Ankara'da Blinken'in geçeceği yol boyunca üst geçitlere pankartlar asıldığı görüldü. Kimliği belirsiz kişiler, üst geçitlere Hamas sözcüsünün fotoğrafını ve ‘Bebek Katili Blinken’ yazılarını astı.









