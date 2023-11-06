HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gece yarısı Ankara'ya gelen Blinken, bunu beklemiyordu! Apronda başladı, yol boyunca devam etti

Gece yarısı Ankara'ya gelen Blinken, bunu beklemiyordu! Apronda başladı, yol boyunca devam etti

06.11.2023 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'deki İsrail bombardımanı ve kara operasyonları sürerken, Türkiye kritik bir ismi ağırlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken'in uçağı gece yarısı Ankara'ya inerken; karşılamaya Türkiye'den üst düzey yetkilinin gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Blinken'in yol boyunca kullanacağı güzergahtaki üst geçitlere asılan pankartlar ise gündem oldu.

Gece yarısı Ankara'ya gelen Blinken, bunu beklemiyordu! Apronda başladı, yol boyunca devam etti

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün artarken, İsrail bir yandan şehri bombardımana tutarken diğer yandan da kara harekatına hız verdi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turuna çıktı.

Dün Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

GECE YARISI TÜRKİYE'YE GELDİ

Blinken ve beraberindeki heyet gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için ülkeye gelen Blinken'i Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

AA-20231105-32683130-32683125-ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ANKARAYA_GELDI

ÜST DÜZEY İSİMLER KARŞILAMAYA GELMEDİ

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşılarken; üst düzey herhangi bir ismin Blinken'i karşılamaya gelmemesi dikkat çekti.

AA-20231105-32683130-32683123-ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ANKARAYA_GELDI

APRONUN IŞIKLARI AÇILMADI

Karşılama sırasında apronun ışıklarının açılmaması da gündem oldu.

AA-20231105-32683130-32683128-ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ANKARAYA_GELDI

ÜST GEÇİTLERE ASILAN PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Ankara'da Blinken'in geçeceği yol boyunca üst geçitlere pankartlar asıldığı görüldü. Kimliği belirsiz kişiler, üst geçitlere Hamas sözcüsünün fotoğrafını ve ‘Bebek Katili Blinken’ yazılarını astı.

fasfaf

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyorBu yiyecekler yeniden ısıtıldığında zehre dönüşüyor
Kan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: Öldürüp parçalayıp yakmışKan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: Öldürüp parçalayıp yakmış
'Evimde hırsız var' Çok sayıda ekip sevk edildi... Şaşkına çeviren olay'Evimde hırsız var' Çok sayıda ekip sevk edildi... Şaşkına çeviren olay
Anahtar Kelimeler:
Ankara Antony Blinken abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.