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Gece yarısı evine gidip domuz bağıyla bağlayıp vahşice öldürmüşlerdi! Aysel Bozkurt cinayetinde karar çıktı

13.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Aysel Bozkurt'u darp edip parasını aldıktan sonra domuz bağı yöntemiyle katleden 3 erkeğin cezası belli oldu. Katil Mehmet Solmaz ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapse, yaşı küçük olan K.K. ve E.K ise 30'ar yıl hapse mahkum edildi.

Gece yarısı evine gidip domuz bağıyla bağlayıp vahşice öldürmüşlerdi! Aysel Bozkurt cinayetinde karar çıktı

İstanbul'da Aysel Bozkurt'u acımasızca katleden 3 erkeğin aldığı ceza belli oldu. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile yaşı küçük K.K. ve E.K. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan K. K. ve E. K. beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Sanık Mehmet Solmaz ise "Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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MAHEKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Solmaz'a "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Yağma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E. K. ve K. K.’yi ise "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 22’şer yıl ve "Yağma" suçundan 8’er yıl olmak üzere toplam 30’ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İDDİANAME

İddianamede Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildiği anlatılıyordu. Bozkurt'un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği kaydediliyordu.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLAMIŞLAR

Polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı. Ölü muayene tutanağına göre maktulün yerde yüzüstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birini maktulün kullanmış olduğu belirlendi.

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İPLE BOĞMUŞLAR

Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, 1 hafta önce maktulün evine birlikte olmak için gittiğini, 2 bin lira verdikleri halde iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü olan 4 Haziran saat 01.30 sıralarında maktulün evine gidip, maktulü darbederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve 500 lira parasını alıp kaçtıklarını söyledi.

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İddianamede, sanıklar Mehmet Solmaz ile yanındaki yaşı küçük E.K. ve K.K'nin maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıkları, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri anlatıldı. Sanıkların "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

(DHA)


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