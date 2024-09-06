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    4. Gece yarısı resmen katliam yaptı! Rastgele ateş ederek en az 80 çiftlik hayvanını vurdu... "Çeşitli kalibrelerde silahların ateşlendiği duyulabiliyordu"

    Gece yarısı resmen katliam yaptı! Rastgele ateş ederek en az 80 çiftlik hayvanını vurdu... "Çeşitli kalibrelerde silahların ateşlendiği duyulabiliyordu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 14:10
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Vicente Joseph Arroyo isimli bir adam gece yarısında en az 80 çiftlik hayvanını defalarca ateş ederek katletti. Saldırının nedenine ilişkin olarak bir açıklama yapılmazken Arroyo'nun insanları hedef almadığı belirtildi.

    Gece yarısı resmen katliam yaptı! Rastgele ateş ederek en az 80 çiftlik hayvanını vurdu... "Çeşitli kalibrelerde silahların ateşlendiği duyulabiliyordu"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Vicente Joseph Arroyo isimli bir adam gece yarısında resmen katliam yaptı.

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    Yanında taşıdığı çeşitli silahları kullanan Arroyo, Prunedale'de bir üzüm bağının etrafında aralarında atlar, keçiler, tavşanlar, tavuklar, ördekler ve diğer kuş türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 80 hayvanı öldürdü. Silah seslerinin yükselmesi üzerine Monterey County SWAT timi zırhlı bir tankla olay yerine geldi.

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    Monterey County Şerif Komutanı Andres Rosas, KSBW'ye yaptığı açıklamada, "Korkunç bir sahne. Çok karanlık ve yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir alanda çeşitli kalibrelerde silahların ateşlendiği duyulabiliyordu" dedi.

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    Arroyo, hayvanlara zulüm, ağır ihmalkarlıkla ateşli silahı bilerek ateşleme, saldırı silahını yasa dışı bulundurma, suçlunun ateşli silah bulundurması, vandalizm ve suç tehdidi suçlamalarıyla suçlandı.

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    Monterey County Hapishanesinde tutuluyor ve kefaleti 50.000 dolar olarak belirlendi.

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