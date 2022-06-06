Gecelikli yatak pozuyla gündeme gelmişti! Naz Mila'dan sevgili sorusuna skandal yanıt!

Fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve açıklamalarla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan güzel fenomen, cesur pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. En son gecelikli yatak pozlarıyla gündeme gelen Mila, o paylaşımlarıyla olay olmuştu.

GECELİKLİ YATAK POZLARIYLA MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabında tam 1.4 milyon takipçisi bulunan Naz Mila, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

Instagram hesabından son olarak gecelikli yatak pozlarını paylaşan ve 'iyi geceler' ifadelerini kullanan Naz Mila adeta yürek hoplatmıştı.

SEVGİLİ CEVABI OLAY YARATTI

Instagram hesabından sık sık takipçileriyle soru cevap yapan güzel fenomen, en son bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla adeta olay oldu.

Takipçileriyle soru cevap yapan ve bir takipçisinin "Sevgiliniz kim?" sorusuna yanıt veren Naz Mila, "Hangisini soruyorsun?" şeklinde verdiği cevapla dikkat çekti. Bu itirafın ardından Mila'nın kaç tane sevgilisi olduğu merak edildi.



