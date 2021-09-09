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Geçirdiği korkunç kazanın ardından hayata tutundu! Kendisini sosyal medyada eleştirenlere iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

09.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Leah Washington, 2015 yılında geçirdiği korkunç kazanın ardından bacağını kaybetti. Bedenini ve kendisini sevdiğini dile getiren Washington, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla olumsuz eleştirilere cevap verdi.

Geçirdiği korkunç kazanın ardından hayata tutundu! Kendisini sosyal medyada eleştirenlere iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

2015 yılında yaşadığı kazanın sonrasında bacağını kestirmek zorunda kaldığını söyleyen Washington, bu durumun bir süre kendisinde öz güven problemi yarattığını itiraf etti.

“ŞORT VE ETEK GİYMELERİNİ GÖRMEK ÇOK ZORDU”

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Kazadan sonra yakın arkadaşlarının bacaklarını açık bırakacak şekilde şort, etek ve elbise giydiğini görmenin kendisi için zor olduğunu dile getiren Washington, “Kazadan sonra arkadaşlarımı elbise, şort ve etek giyerken görmek çok zordu ve bunu yapacak öz güvenim yoktu. Geçtiğimiz 2 yılda, protez bacağımı gösterip şort veya elbise giyerek kamuya açık bir şekilde dışarı çıkma öz.güvenini yavaş yavaş buldum.” dedi.

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Bedeniyle barıştıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Washington şimdilerde 25 bin Instagram takipçisine bedenlerini sevmelerini öğütlüyor. Sosyal medyada çoğu zaman olumsuz eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Washington, sert yorumlara ünlü bir iç çamaşırı markasının çekimlerinden yayınladığı karelerle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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