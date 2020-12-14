Geçmeyen koronavirüsün sebebi belli oldu

Dünya çapında 72 milyondan fazla insana bulaşan ve bütün dünyaya korku salan koronavirüs salgını ile ilgili aylarca devam eden “Semptomu geçmeyen, iyileşmeyen uzun Covid-19 hastaları” ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı.

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada hastalığı atlatamayan ve uzun haftalar ve hatta aylar süren hastalık yaşayan kişiler incelendi. Bilim insanları yaptıkları araştırmada hastalığı yenemeyen kişilerin kan değerlerinde “oto-antikor” değerlerinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

KAN DEĞERLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Bu oto-antikorların vücudun Covid-19’a karşı antikor geliştirmesini engellediğini ve başta beyin olmak üzere vücudun bazı noktalarına saldırdığını tespit eden uzmanlar, “İnsanlar büyük ihtimalle bu yüzden ağır koronavirüsü semptomları yaşıyor” açıklamasını yaptı. Yale Üniversitesi’nde görevli uzmanlar Covid-19 tespit edilen 194 hastane çalışanı ve hastanın kan değerlerini inceleyerek bunları 30 sağlık sağlık çalışanınkiyle karşılaştırdı.

Hastalanmayan kişilerde oto-antikor değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden bilim insanları, “Oto-antikorlar Covid-19 hastalarının hasar görmüş organlarına hücum ediyor. Bu da Covid-19 semptomlarını daha kötü bir hale sokuyor” dedi.