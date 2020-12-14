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Geçmeyen koronavirüsün sebebi belli oldu

14.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Geçmeyen koronavirüsün sebebi belli oldu

Bilim insanları milyonlarca insana bulaşan koronavirüs semptomlarının bazı hastalarda aylarca sürmesi üzerine bir araştırma yaptı. Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmada aylarca Covid-19 semptomları gösteren kişilerde oto-antikor olduğu tespit edildi.

Dünya çapında 72 milyondan fazla insana bulaşan ve bütün dünyaya korku salan koronavirüs salgını ile ilgili aylarca devam eden “Semptomu geçmeyen, iyileşmeyen uzun Covid-19 hastaları” ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı.

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada hastalığı atlatamayan ve uzun haftalar ve hatta aylar süren hastalık yaşayan kişiler incelendi. Bilim insanları yaptıkları araştırmada hastalığı yenemeyen kişilerin kan değerlerinde “oto-antikor” değerlerinin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

KAN DEĞERLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Bu oto-antikorların vücudun Covid-19’a karşı antikor geliştirmesini engellediğini ve başta beyin olmak üzere vücudun bazı noktalarına saldırdığını tespit eden uzmanlar, “İnsanlar büyük ihtimalle bu yüzden ağır koronavirüsü semptomları yaşıyor” açıklamasını yaptı. Yale Üniversitesi’nde görevli uzmanlar Covid-19 tespit edilen 194 hastane çalışanı ve hastanın kan değerlerini inceleyerek bunları 30 sağlık sağlık çalışanınkiyle karşılaştırdı.

Hastalanmayan kişilerde oto-antikor değerlerinin daha düşük olduğunu tespit eden bilim insanları, “Oto-antikorlar Covid-19 hastalarının hasar görmüş organlarına hücum ediyor. Bu da Covid-19 semptomlarını daha kötü bir hale sokuyor” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KARIŞIYOR

Bilim insanları SARS-CoV-2 koronavirüs ile bulaşan Covid-19 enfeksiyonunun kısa dönemli bir hastalık olduğunu söylerken hastalığın yaklaşık 2 hafta sürdüğünü de geçmişte açıklıyor. Fakat bazı hastalarda semptomların uzun haftalar boyunca geçmemesi bilim dünyasında tartışma yaratmıştı.

Araştırmayı yürüten Aaron Ring, İngiliz The Guardian’a konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ring, “Covid-19 hastaları bağışıklık sistemine karışan oto-antikorlar üretiyor ve bu oto-antikorlar da hastalara yarardan çok zarar veriyor. Çünkü antikorlar daha uzun bir süre vücutta kalıyor ve uzun Covid olarak adlandırdığımız sürece götürüyor” dedi.

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