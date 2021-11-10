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‘Geçmiş yaşamı’ çözümlediğini iddia etti! Doğum lekeleri ve fobilerin önceki hayata işaret ettiğini söyledi

10.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş yaşam okumalarını yapan, kendini psişik danışman olarak tanımlayan Stephanie isimli bir kadın, kırmızı bir doğum lekeniz varsa ve ateşten korkmuşsanız önceki hayatınızda yangında ölmüş olabileceğinizi söylüyor.

‘Geçmiş yaşamı’ çözümlediğini iddia etti! Doğum lekeleri ve fobilerin önceki hayata işaret ettiğini söyledi

Kendisini bir psişik danışman olarak nitelendiren Stephanie isimli bir kadın, TikTok hesabından oldukça dikkat çeken bir video paylaştı. Doğum lekelerinin ve fobilerin önceki hayata dair işaretleri gösterdiğini belirten Stephanie’nin gönderisi kısa sürede 4 milyon kişi tarafından görüntülendi. Geçmiş hayat okumalarında dikkat çeken bir detay fark ettiğini ifade eden Stephanie özellikle kötü bir şekilde ölen insanların sonraki hayatlarında onları öldüren şeyden korkma eğiliminde olduğunu düşündüğünü söylüyor.

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Stephanie geçmiş yaşama inandığını ve bunun aslında şu anki hayatı küçük bir parçada olsa etkileyebildiğini ifade ediyor. Önceki hayattaki ölüm şekillerinin yeni oluşan düzene doğum lekeleri ya da fobiler aracılığı taşındığından söz eden Stephanie, kendi deneyimini de anlattı.

Önceki yaşamında bir kazığa bağlanmış şekilde yanarak can verdiğinden söz eden Stephanie, kırmızı bir doğum lekesine sahip olduğunu ve ateşten korktuğunu ifade etti.

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KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Stephanie’in paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları kendi doğum lekelerini ve fobilerini anlatmaya başladı. Stephanie, yorumlarda doğum lekesinin belirli bir şekilde öldüğünüzü onaylama olmadığını söylüyor ve insanların emin olmak için psişik bir okuma veya regresyon yaptırmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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