Geçtiğimiz ay koronavirüsü yenen Hande Doğandemir fazla kilolarıyla dikkat çekti!

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde şiddet gören bir kadın olan 'Nesrin' karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmıştı. 35 yaşındaki başarılı oyuncu bir süredir ekranlardan uzakta hayat sürerken şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor.
Hande Doğandemir aldığı kilolar ile dikkat çekti!
Oyuncu Hande Doğandemir, yakın arkadaşları ile tatil sezonunu açtı.
Geçtiğimiz ay koronavirüsü yenen Doğandemir,"Güle güle Covid" notuyla iyileştiğini hayranlarına duyurmuştu.
Yaşadığı rahatsızlığın ardından soluğu tatilde alan oyuncuya arkadaşları Sercan Badur ve Seda Türkmen'de eşlik etti.
Öte yandan denizin ve güneşin tadını çıkaran 35 yaşındaki oyuncunun pandemi sürecinde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Kalabalık arkadaş grubunun içinde yer alan oyuncu Sercan Badur ise güneşlenerek diğer arkadaşlarıyla derin bir sohbete daldığı objektiflere yansıdı.
Hande Doğandemir, son olarak TV8 kanalında yayınlanan fenomen dizi Kırmızı Oda'nın 4 bölümünde yer alarak izleyici karşısına çıkmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum