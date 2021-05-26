Geçtiğimiz ay koronavirüsü yenen Hande Doğandemir fazla kilolarıyla dikkat çekti!

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde şiddet gören bir kadın olan 'Nesrin' karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmıştı. 35 yaşındaki başarılı oyuncu bir süredir ekranlardan uzakta hayat sürerken şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor.