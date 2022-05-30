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Geleceğe miras: 82 yıl önce mühürlendi! MS 8113 yılına kadar da bir daha açılmayacak

30.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Thornwell Jacobs'un başlattığı Medeniyet Mahzeni (The Crypt of Civilization) projesinin hikayesi birçok kişiyi şaşkına çevirdi. 82 ​​yıl önce mühürlenen Medeniyet Mahzeni, MS 8113 yılına kadar bir daha açılmayacak.

Geleceğe miras: 82 yıl önce mühürlendi! MS 8113 yılına kadar da bir daha açılmayacak

Zaman akıp geçiyor. Hatta öyle bir akıyor ki nice uygarlık ona yenildi. Dr.Thornwell Jacobs ise, 1940 yılında eski Mısır'ı incelerken, eski uygarlıklar hakkında ne kadar az doğru bilginin hayatta kaldığına şaşırdı. Eski Mısır'daki yaşamla ilgili neredeyse tüm bilgimizin piramitler ve antik Asur'da bulunan birkaç yazılı tablet gibi sadece birkaç kaynaktan geldiğini fark etti. Gelecekteki uygarlıkların doğru bilgiye ulaşabilmesi adına bir şey yapmalıydı. Bilim odaklı IFL Science sitesi, onun bu noktada başlayan hikayesini manşetine taşıdı.

İLK MODERN ZAMAN KAPSÜLÜNÜ TASARLADI

Dr.Thornwell Jacobs, gelecekteki uygarlıkların incelemesi için nasıl yaşadığımıza dair kayıtları geride bırakmanın yararlı olacağı fikrine kapıldı. Buna bağlı olarak ilk modern zaman kapsülünü tasarladı. Jacobs, Georgia'daki Oglethorpe Üniversitesi'ndeki Phoebe Hearst Salonu'nda zaman kapsülünü oluşturmaya başladı.

üniversite

İÇİNDE DONALD DUCK BİLE VAR!

Kapsül, 1930'ların yaşamına ait eserler ve son 6000 yılın bilgileriyle dolu, kullanılmayan bir yüzme havuzuna gömülmüş büyük bir odaydı. Bir tür firavun mezarı olacak şekilde tasarlanan kapsül 1930'larda popüler olan klarnetçi Artie Shaw'un kayıtları, 1898'den itibaren fotoğraflanmış olayları gösteren filmler ve mikrofilme alınmış 100 kitap içeriyordu. Gündelik eserler arasında Donald Duck'ın küçük bir modeli bile vardı. Tüm öğeleri ve kullanımlarını listeleyen ve açıklayan bir "kayıt defteri" de gelecekteki insanlar veya türler için bırakıldı.

Jacobs, bizimle ve onu bulan kişi arasında büyük olasılıkla bir dil engeli olacağını fark etti. Bu yüzden içine bulanlara İngilizce öğretmek için bir cihaz da koydu. Elle çalıştırılan cihaz, nesnelerin resimlerini ve bu nesnenin İngilizce olarak yazılmış adını gösteriyordu.

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NEDEN MS 8113?

Zaman kapsülünün açılış tarihi MS 8113 olarak belirlendi. Peki neden MS 8113? Çünkü Jacobs, 1936'da bu fikri düşündüğünde Mısır takviminin oluşturulmasından bu yana 6.177 yıl geçtiğini açıkladı. Kapsülü açanın kendi günleri ile Eski Mısırlılar arasındaki orta noktayı bir an için görmesini istedi.

Bu fikre sahip olduktan dört yıl sonra beklenen oldu. Dünya Savaşı'na girerken, kapsül binlerce yıl sonra bulunmak üzere mühürlendi. Jacobs'un mahzende bıraktığı notta ise "Dünya, medeniyetimizi sonsuza dek gömmekle meşgul ve burada, bu mahzende bunu size bırakıyoruz." yazmakta.

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