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Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

Geleceğe Nefes Ol kampanyası sona yaklaşıyor. 11 milyon hedeflenen kampanyada sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu aştı. Peki, Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi ne zaman yapılacak? Fidan dikim yerleri nerede?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan sahiplenen ve fidan bağışı yapan milyonlarca insan var. 11 milyon hedeflenen kampanyada Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamasına göre sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu aştı.

Fidan sahiplenmek isteyenler "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan sahiplenebiliyorlar.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir. Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Fidan dikimi 11.11'de başlayacak.

GELECEĞE NEFES OL FİDAN DİKİM YERLERİ NEREDE?

11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de başlayacak olan fidan dikimi için illere ait fidan dikim tören alanları açıklandı. "https://gelecegenefes.com/" adresinden fidan dikim töreni yerlerini öğrenmeniz mümkün.


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