Geleceğin meslekleri olarak görülüyor! Birbirinden çılgın 7 meslek

Gelecek kaygısı meslek seçimlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Üniversiteden mezun olan kişiler işsiz kalma korkusuyla aslında geleceğin mesleği olarak görülen ilginç alanlara yönelme noktasına geldi. 20 yıl içinde görmeye başlayacağımız birbirinden tuhaf ve çılgın meslekleri sizler için hazırladık. Merak ediyorsanız başlayalım.
Tamirat işleri uzun yıllardır tercih edilen ve ihtiyaç duyulan meslek kollarından bir tanesi. Ancak durum önümüzdeki yıllarda biraz farklılaşacak. Elektrik, tesisat, klima vb. temel ürünleri kişiler 3D yazıcılarla tamir etmeye başlayacak.
İç mimarlık ve inşaat mühendisliği aslında popüler meslek grupları arasında yer alıyor. Ancak bu meslek kolu bunlardan daha ilginç. Artan doğa kirliliği ve tüketim çılgınlığıyla birlikte atık mimarlığı daha popüler olacak. Atık mimarları, atıklardan yapılar hatta yüzen şehirler inşa ediyorlar.
Uzay seyahatlerinin her geçen gün artmasıyla birlikte yeni bir meslek kolu oluşturuldu. İster 30 dakikalık bir yolculuk ister 2 yıllık bir Mars seyahati olsun; size etrafı gezdirecek, wifi noktalarını bulmanızı sağlayacak bir rehbere ihtiyacınız olacak.
Sosyal medyanın hayatın her alanında kendisini göstermesi artık fenomenlikten başka bir noktaya ulaştı. Biri vefat ettikten sonra hesapları silinmeli mi dondurulmalı mı? Telefonundaki fotoğraflar silinmeli mi yoksa yakınlarına mı teslim edilmeli? Peki ya şifreleri? Tüm bu soruların cevabını dijital vefat yetkilileri cevaplayacak gibi duruyor.
Madencilik uzun yıllardır süren zorlu mesleklerden biri. Ancak artık bu meslek uzaya taşınacak. Araştırmalar, asteroitlerin çok sayıda değerli maden içerdiğini gösteriyor. Dolayısıyla asteroit madenciliği geleceğin en karlı işlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kendinizi kimi zaman amaçsız bir şekilde internette araştırma yaparken bulabilirsiniz. Web sayfaları arasında kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. İşte bu noktada zamanınızı verimsiz bir şekilde geçirmemeniz için merak asistanları devreye girecek.
Dikey dilim ve çatı tarımı son günlerde popüler trendler arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte kişilerin doğaya yönelmeye başlaması organik tarım faaliyetlerini arttırdı. Tarlaları her ne kadar şehirlere taşımaya çalışsak da bu durum çiftçilere ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kent çiftçileriyle tanışmaya hazır olun!
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