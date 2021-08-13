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Geleceğin meslekleri olarak görülüyor! Birbirinden çılgın 7 meslek

13.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hızlı gelişimi klasik meslekleri tahtından etmeye devem ediyor. Sosyal medya fenomenliğiyle başlayan yeni meslek algısı gelecekte daha da ilginç boyutlara ulaşacak gibi görünüyor. İşte ilerleyen yıllarda daha da popüler hale gelecek olan 7 çılgın meslek...

Geleceğin meslekleri olarak görülüyor! Birbirinden çılgın 7 meslek

Gelecek kaygısı meslek seçimlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Üniversiteden mezun olan kişiler işsiz kalma korkusuyla aslında geleceğin mesleği olarak görülen ilginç alanlara yönelme noktasına geldi. 20 yıl içinde görmeye başlayacağımız birbirinden tuhaf ve çılgın meslekleri sizler için hazırladık. Merak ediyorsanız başlayalım.

3D YAZICI TAMİRATÇISI

Tamirat işleri uzun yıllardır tercih edilen ve ihtiyaç duyulan meslek kollarından bir tanesi. Ancak durum önümüzdeki yıllarda biraz farklılaşacak. Elektrik, tesisat, klima vb. temel ürünleri kişiler 3D yazıcılarla tamir etmeye başlayacak.

ATIK MİMARI

İç mimarlık ve inşaat mühendisliği aslında popüler meslek grupları arasında yer alıyor. Ancak bu meslek kolu bunlardan daha ilginç. Artan doğa kirliliği ve tüketim çılgınlığıyla birlikte atık mimarlığı daha popüler olacak. Atık mimarları, atıklardan yapılar hatta yüzen şehirler inşa ediyorlar.

UZAY TURU REHBERİ

Uzay seyahatlerinin her geçen gün artmasıyla birlikte yeni bir meslek kolu oluşturuldu. İster 30 dakikalık bir yolculuk ister 2 yıllık bir Mars seyahati olsun; size etrafı gezdirecek, wifi noktalarını bulmanızı sağlayacak bir rehbere ihtiyacınız olacak.

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DİJİTAL VEFAT YETKİLİSİ

Sosyal medyanın hayatın her alanında kendisini göstermesi artık fenomenlikten başka bir noktaya ulaştı. Biri vefat ettikten sonra hesapları silinmeli mi dondurulmalı mı? Telefonundaki fotoğraflar silinmeli mi yoksa yakınlarına mı teslim edilmeli? Peki ya şifreleri? Tüm bu soruların cevabını dijital vefat yetkilileri cevaplayacak gibi duruyor.

ASTEROİT MADENCİSİ

Madencilik uzun yıllardır süren zorlu mesleklerden biri. Ancak artık bu meslek uzaya taşınacak. Araştırmalar, asteroitlerin çok sayıda değerli maden içerdiğini gösteriyor. Dolayısıyla asteroit madenciliği geleceğin en karlı işlerinden biri olarak kabul ediliyor.

MERAK ASİSTANI

Kendinizi kimi zaman amaçsız bir şekilde internette araştırma yaparken bulabilirsiniz. Web sayfaları arasında kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. İşte bu noktada zamanınızı verimsiz bir şekilde geçirmemeniz için merak asistanları devreye girecek.

KENT ÇİFTÇİSİ

Dikey dilim ve çatı tarımı son günlerde popüler trendler arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs pandemisiyle birlikte kişilerin doğaya yönelmeye başlaması organik tarım faaliyetlerini arttırdı. Tarlaları her ne kadar şehirlere taşımaya çalışsak da bu durum çiftçilere ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kent çiftçileriyle tanışmaya hazır olun!

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