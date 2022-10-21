Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkeleri bekleyen felaketleri bir bir anlattı... “Meteor çarpacak ve yok olacak”

'Zaman yolcusu' olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, 2023'te popüler bir Avrupa turizm destinasyonunun bir meteor tarafından yok edileceği konusunda uyardı. TikTok’ta ‘timevoyaging’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan zaman yolcusu tek tek ülkelerin geleceğini anlatacağı bir kehanet dizisine başladığını söyleyerek ilk olarak Hollanda’dan bahsetti. 28 binden fazla beğeni toplayan TikTok gönderisinde zaman yolcusu 2023 yılından Hollanda’yı Amsterdam’ın yıkımı da dahil olmak üzere iki büyük olayın beklediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

TikTok’tan yaptığı geleceğe yönelik paylaşımlarda zaman yolcusu, “Dikkat! Ben gerçek zamanlı bir gezginim. Bunlar Hollanda’da gerçekleşecek iki büyük olay. 4 Nisan 2023: Eski uygarlıklardan sırları olan bir sığınak keşfedildi ve 28 Nisan 2023: Amsterdam’a bir meteor çarptı ve şehrin çoğunu yok etti” notunu ekledi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ı bekleyen bu büyük tehlike karşısında sosyal medya kullanıcıları gönderiye adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü herhangi bir bilimsel kanıt sunmadığı için zaman yolcusuna inanmadığını belirtirken bir kısmı ise Amsterdam için endişelendiğini söyledi.



