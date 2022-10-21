Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkeleri bekleyen felaketleri bir bir anlattı... “Meteor çarpacak ve yok olacak”

Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkeleri bekleyen felaketleri bir bir anlattı... “Meteor çarpacak ve yok olacak”

21.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. 2023 yılında ülkelerin kaderine dair bir kehanet serisi yayınlamaya hazırlanan zaman yolcusunun hedefinde ilk olarak Hollanda yerini aldı. Hollanda’yı 2023 yılında iki büyük felaketin beklediğini dile getiren zaman yolcusu insanlığa uyarılarda bulundu.

Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkeleri bekleyen felaketleri bir bir anlattı... “Meteor çarpacak ve yok olacak”

'Zaman yolcusu' olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, 2023'te popüler bir Avrupa turizm destinasyonunun bir meteor tarafından yok edileceği konusunda uyardı. TikTok’ta ‘timevoyaging’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan zaman yolcusu tek tek ülkelerin geleceğini anlatacağı bir kehanet dizisine başladığını söyleyerek ilk olarak Hollanda’dan bahsetti. 28 binden fazla beğeni toplayan TikTok gönderisinde zaman yolcusu 2023 yılından Hollanda’yı Amsterdam’ın yıkımı da dahil olmak üzere iki büyük olayın beklediğini söyledi.

Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyorSosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyor

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

2

TikTok’tan yaptığı geleceğe yönelik paylaşımlarda zaman yolcusu, “Dikkat! Ben gerçek zamanlı bir gezginim. Bunlar Hollanda’da gerçekleşecek iki büyük olay. 4 Nisan 2023: Eski uygarlıklardan sırları olan bir sığınak keşfedildi ve 28 Nisan 2023: Amsterdam’a bir meteor çarptı ve şehrin çoğunu yok etti” notunu ekledi.

3

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ı bekleyen bu büyük tehlike karşısında sosyal medya kullanıcıları gönderiye adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü herhangi bir bilimsel kanıt sunmadığı için zaman yolcusuna inanmadığını belirtirken bir kısmı ise Amsterdam için endişelendiğini söyledi.

2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu geleceği ziyaret etmek ve insanlığın yok oluşunu izlemek isteyenleri davet etti2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu geleceği ziyaret etmek ve insanlığın yok oluşunu izlemek isteyenleri davet etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktüSarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü
Olumsuz eleştirilere göğsündeki çatlaklarla cevap verdiOlumsuz eleştirilere göğsündeki çatlaklarla cevap verdi
Akıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadıAkıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı
Anahtar Kelimeler:
tiktok kehanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.