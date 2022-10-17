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2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu geleceği ziyaret etmek ve insanlığın yok oluşunu izlemek isteyenleri davet etti

17.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2671 yılından geldiğini söyleyen bir zaman yolcusu Eno Alaric, TikTok’tan verdiği ilanla herkesi şaşkına çevirdi. Sekiz kişiyi kendi zamanını götürerek onlara insanlığın yok oluşunu izleteceğini iddia eden zaman yolcusunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu geleceği ziyaret etmek ve insanlığın yok oluşunu izlemek isteyenleri davet etti

2671 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunu TikTok’tan yaptığı paylaşımda takipçilerine geleceği ziyaret edip etmek istemediklerini sordu. Sosyal medyadan ‘radiantimetraveller’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alaric verdiği ilanda yanında götüreceği sekiz seçilmiş kişiye insanlığın yok oluşunu göstereceğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün olumsuz eleştirilerle tepki gösterdiği gönderi kısa sürede popüler oldu.

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“SİZİ KENDİ ZAMANIMA GÖTÜRECEĞİM”

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Gelecekte insanlığı ve Dünya’yı bekleyen olaylara dair yaptığı paylaşımlarla 26 binden fazla takipçiye ulan Alaric, insanlığın yok olmanın eşiğinde olduğunu iddia ederek uyarılarda bulunduğu paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kaosu görmek için yanına rastgele sekiz kişiyi alacağını söylediği bir paylaşım yapan Alaric, “Dikkat! 6 aydan kısa bir süre içinde 8 kişiyi de yanımda geleceğe götüreceğim. Sizi kendi zamanıma götüreceğim. Kaosu görmek için 2671 yılına gideceksiniz. Sekiz kişi rastgele seçilecek, kimler gitmeye hazır” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma inanıp inanmama konusunda ikiye bölünürken yorumlarda birçok gönüllü öne çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gideceğim. Bu görev için hazırım” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gidersek geri gelebilir miyiz?” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok kehanet
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