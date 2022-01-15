MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

15.01.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı, iddialı yarışmacıların ter dökeceği yeni sezona yine görkemli bir giriş yaptı.

Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla başladı. Survivor'a girişleriyle olay yaratan Acun Ilıcalı, yine geleneği bozmadı.

Acun Ilıcalı'nın, geçmiş sezonlarda Survivor'a yaptığı girişler, izleyiciye yeniden hatırlatıldı.

Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

2018 yılındaki motosiklet gösterisini yeniden yapmayı deneyen Acun Ilıcalı, motorcu arkadaşlarıyla, adeta şov yaptı.

Geleneği bozmadı! Acun Ilıcalı'nın Survivor'a girişi olay oldu

Geleneği bozmadı! Acun Ilıcalı'nın Survivor'a girişi olay oldu

Ancak Acun Ilıcalı son anda karar değiştirerek, Survivor All Star 2022 sezonuna klasik arabayla giriş yapmayı tercih etti.

Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

Acun Ilıcalı'nın klasik araba turuna İhsan Tarkan, Esat Yontunç ve Murat Ceylan gibi isimler de katıldı.

Geleneği bozmadı! Acun Ilıcalı'nın Survivor'a girişi olay oldu

Geleneği bozmadı! Acun Ilıcalı'nın Survivor'a girişi olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Survivor Berkan Karabulut kimdir?Survivor Berkan Karabulut kimdir?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.