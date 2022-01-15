Acun Ilıcalı geleneği bozmadı! Survivor All Star 2022'ye bakın nasıl giriş yaptı

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla başladı. Survivor'a girişleriyle olay yaratan Acun Ilıcalı, yine geleneği bozmadı.

Acun Ilıcalı'nın, geçmiş sezonlarda Survivor'a yaptığı girişler, izleyiciye yeniden hatırlatıldı.

2018 yılındaki motosiklet gösterisini yeniden yapmayı deneyen Acun Ilıcalı, motorcu arkadaşlarıyla, adeta şov yaptı.

Ancak Acun Ilıcalı son anda karar değiştirerek, Survivor All Star 2022 sezonuna klasik arabayla giriş yapmayı tercih etti.

Acun Ilıcalı'nın klasik araba turuna İhsan Tarkan, Esat Yontunç ve Murat Ceylan gibi isimler de katıldı.



