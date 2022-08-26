Gelin adayı Hanife Gürdal: Bırakın da inananlar...

Gelin adayı olarak ün salan ve bir döneme damga vuran Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir süre önce tatil pozu paylaşınca tepki çeken eski gelin adayı Gülşen'in tutuklanmasından sonra yaptığı yorumla gündeme geldi.

Bir dönem başörtüsüyle ekranda olan ve programdan sonra ise başörtüsünü çıkaran Hanife açıklamasında "İnancı olmayanlar kendi içlerinde dini kendine göre yorumlayarak savunulmaması gerekenleri savunuyor olabilir" dedi.

Hanife konuşmasının devamında ise şunları yazdı:

"Bırakın da inananlar da kendi inançlarını savunsun! Herkes her şeyi doğru yapmak zorunda değil yapamıyoruz da zaten ama doğru olmadığını kabul etmek çok önemli bir de kalkıp yanlışı savunmayalım."

