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Gelin adayı Hanife Gürdal: Bırakın da inananlar...

26.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran izdivaç programının en ünlü gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yarışmadan sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan Hanife, Gülşen'in tutuklanması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte eski gelin adayının o paylaşımı...

Gelin adayı Hanife Gürdal: Bırakın da inananlar...

Gelin adayı olarak ün salan ve bir döneme damga vuran Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir süre önce tatil pozu paylaşınca tepki çeken eski gelin adayı Gülşen'in tutuklanmasından sonra yaptığı yorumla gündeme geldi.

Bir dönem başörtüsüyle ekranda olan ve programdan sonra ise başörtüsünü çıkaran Hanife açıklamasında "İnancı olmayanlar kendi içlerinde dini kendine göre yorumlayarak savunulmaması gerekenleri savunuyor olabilir" dedi.

Hanife konuşmasının devamında ise şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Bırakın da inananlar da kendi inançlarını savunsun! Herkes her şeyi doğru yapmak zorunda değil yapamıyoruz da zaten ama doğru olmadığını kabul etmek çok önemli bir de kalkıp yanlışı savunmayalım."

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal sosyal medya
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