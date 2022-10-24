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Gelin adayı Hanife Gürdal son halini paylaştı! "Zayıflamak size çok yakıştı"

24.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal bir süredir aldığı kiloları vermek için diyetisyene gidiyordu. Son halini paylaşan gelin adayı Hanife'yi görenler "Zayıflamak size çok yakıştı" yorumlarında bulundu.

Gelin adayı Hanife Gürdal son halini paylaştı! "Zayıflamak size çok yakıştı"

İzdivaç programıyla adını duyuran Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde de Gelin Evi'ne yarışmacı olarak katılmıştı. Sosyal medyada fenomen olan eski gelin adayı bir süredir kilolarından rahatsızdı.

"11-12 kilo da aldım bir şekilde inanın aşırı zayıflamak istiyorum" diyen gelin adayı diyetisyene gidiyordu. Hanife son haliyle dikkat çekti.

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Eski gelin adayının zayıfladığını görenler "Zayıflamak size çok yakıştı" yorumlarında bulundu.

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"NEDEN AÇILDIN?" SORUSU

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İzdivaç prgoramında başörtülü olan daha sonra ise başını açan Hanife Gürdal takipçisinin "Programda kapalıydınız neden açıldınız ki madem açılacaktınız neden kapandınız?" sorusuna yanıt vermişti.

"Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna bakın ne yanıt verdi "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Hanife bu soruya yanıt olarak "Değişmeyen tek şey değişimdir. Duygu ve düşüncelerimin garantisini kendime bile veremiyorum, geçmişte istediğim çok severek yaptığım bir şeyi bugün istemeyip yapmıyor olmam tamamen insan olmamla alakalı" demişti.


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