Gelin adayı Hanife yeni pozlarını paylaştı! "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumu kızdırdı

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyadan doğada çekilmiş bazı fotoğraflarını paylaştı.

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya çalışıyorken sosyal medyada paylaşım yaptığı için tepki çeken Hanife'ye "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumları geldi.

Daha önce afet bölgesine giden eski gelin adayı gelen yorumlara sinirlendi.

KIZILAY GÜNDEMİNİ DE UNUTMADI

Hanife Gürdal paylaşımında "Evden haberleri izlemek dışında hiçbir şey yapmamış insanlar 'Yok ülke ne durumda sen neler yapıyorsun?', 'Bu pozlar nasıl geliyor içinden' filan yazmasın. Ben oradaydım gözümle gördüm yardım da ettim, elimizden gelenin fazlasını yaptık kendi cebimizden para harcayıp araba kiraladık... Gelip burada bunları göstermediğim için benim yardım etmediğimi düşünebilirsiniz. Acım, bana bunları yazanlardan daha daha büyük" dedi.

Hanife daha sonra ise "Kimseyi suçlamıyorum ama birilerinin Kızılay'dan çadır satın almasını tartışın siz kendi aranızda" dedi.

