MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife yeni pozlarını paylaştı! "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumu kızdırdı

Gelin adayı Hanife yeni pozlarını paylaştı! "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumu kızdırdı

27.02.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanındıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Hanife Gürdal yeni pozlarını paylaşınca "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumlarından rahatsız oldu. Gelin adayı en sonunda bir paylaşım yaparak yorumlara kızdı.

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyadan doğada çekilmiş bazı fotoğraflarını paylaştı.

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya çalışıyorken sosyal medyada paylaşım yaptığı için tepki çeken Hanife'ye "Ülke ne durumda bu pozlar ne?" yorumları geldi.

Daha önce afet bölgesine giden eski gelin adayı gelen yorumlara sinirlendi.

1

KIZILAY GÜNDEMİNİ DE UNUTMADI

Hanife Gürdal paylaşımında "Evden haberleri izlemek dışında hiçbir şey yapmamış insanlar 'Yok ülke ne durumda sen neler yapıyorsun?', 'Bu pozlar nasıl geliyor içinden' filan yazmasın. Ben oradaydım gözümle gördüm yardım da ettim, elimizden gelenin fazlasını yaptık kendi cebimizden para harcayıp araba kiraladık... Gelip burada bunları göstermediğim için benim yardım etmediğimi düşünebilirsiniz. Acım, bana bunları yazanlardan daha daha büyük" dedi.

sfsdfs

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca... Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Hanife daha sonra ise "Kimseyi suçlamıyorum ama birilerinin Kızılay'dan çadır satın almasını tartışın siz kendi aranızda" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"
Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!
Zorla imam nikahı sahnesi gündem oldu! "Resmen kanım dondu"Zorla imam nikahı sahnesi gündem oldu! "Resmen kanım dondu"
Anahtar Kelimeler:
deprem Hanife Gürdal sosyal medya evlilik

En Çok Okunan Haberler

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

'Yardım et' yazısını helikopter pilotları fark etti!

'Yardım et' yazısını helikopter pilotları fark etti!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.