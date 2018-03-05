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Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, "Çırılçıplak şov yaptım" notunu düştüğü son videosunda takipçilerini kandırdı

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.

Sık sık cesur paylaşımlarıyla haber olan gelin adayı yine gündeme gelmeyi başardı.

ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI

Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran gelin adayı Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu ve bunun gibiler ileride anne olunca çocukları büyüyüp bu videoları izlediğinde annesi ne açıklama yapıcak acaba kimsenin giyimine kuşamına karışmak istemiyorum ama para için veya şöhret için bu hallere girenlere acıyorum hayatımız evlilik programları sosyal medya teknoloji olmadan önce daha güzeldi
Takipcilerin çeşidine göre bekleme de değişir, ya sen NE bekliyorsun???
programları kapatıldı bunlar hala bitmedi.
Bir insan niye binlerce insana karşı vücudunu pazarlar ki? Çıplak şov yapacağım demiş ama yapmamış. Çok fark var aynen
naza hurriyet var da aleynaya yok mu.. ona da özgürlük.
bunu ve bunun gibilerini takip eden erkekleri anlıyorum neyin peşindesiniz ; belli yani .ama kadınlar neden takip ediyor :)))
bir cocuk annesisin sen... ahlak yoksunu kadin... ahlakli olmani beklerdim
sen ne bekliyordun herkesin ne beklediği ortada
milley iyice yemiş kafayı :))))
sizin gibilerin yaptigi programin gelinleride işte boyle olur cok acinacak durumdasiniz
kız trollemiş gayette komik olmuş zorunuza niye gidiyor
Sence ne bekliyidular.
Bunların dünyası oldu dünya Türkiyede de zaten 15 yıldır üretim yok böyle kolay zengin olma yolları aranır oldu hükümetimiz sağolsun..
Bu resmen rezalet biz yabancı ülkenin insanlarına böyle haraketler yapıyor diye mana buluyorduk ama bizim insanımız hepsini geçmeye başladı çok yazık.... dahada kötüye gidiyoruz...
Bu ortamlar dan ancak böyle şeyler çıkar evlilik özeldir özel kalmalıdır kepaze insanın aracılığı ile olacak işten ihanet çıkar rezillik çıkar evlenilecek kızın iffetli si çok güzeldir.
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