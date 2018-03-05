Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.

Sık sık cesur paylaşımlarıyla haber olan gelin adayı yine gündeme gelmeyi başardı.

ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI

Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran gelin adayı Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

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