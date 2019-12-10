Gelin adayı Solmaz Çiros dansıyla gündemde

Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarıyla yıldızı parlayan gelin adayı Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu. Çiros, son olarak Almanya'da çıktığı sahneye dans performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

DANSIYLA GÜNDEMDE

Solmaz Çiros, kısa sürede popüler olduktan sonra Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni isimli şarkılara klip çekti. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Solmaz Çiros, son olarak Almanya'da bir davete katıldı. Evlilik programlarında ettiği kıvrak dansıyla dikkat çeken Çiros, bu dans performanslarını sahnelerinde de yapmayı ihmal etmiyor.

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Roman bir ailenin 4 çocuğundan biridir. Sekizinci sınıfa kadar okudu, aşık olunca okulu bıraktı. Evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geldi. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz Çiros, şimdilerde geçimini şarkı söyleyerek sağlıyor.



