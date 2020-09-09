Gelin adayı Solmaz Çiros’un yeni şarkısına Seda Sayan’dan tam destek!

Uğur Arslan ve Seda Sayan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına gelin adayı olarak katılan Solmaz Çiros danslarıyla gündeme gelmeyi başarmıştı. Programda sık sık göbek atmasıyla tanınan Çiros o dönemde aynı programda damat adayı olan Kaan Güvelir’le aşk yaşıyordu. Programın yayından kaldırılmasından sonra ilişkisini sonlandıran Solmaz memleketi İzmir’e dönmüştü. İzmir’de güzellik salonu açarak iş dünyasına adım atan Solmaz sosyal medya üzerinden kadın girişimcilere seslenmeyi tercih etmişti.

ŞARKISI İÇİN GERİ SAYIM YAPTI

Evleneceksen Gel programında popülerlik kazandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluşturmayı başaran Solmaz, güzellik salonu işletmeciliğinin ardından kısa bir süre önce şarkıcılığa göz kırptı.

Koronavirüs pandemisine ilişkin alınan önlem kararlarının öncesinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde dans performansı sergileyen Solmaz şimdilerde ise yeni şarkısının heyecanını yaşıyor. Her gün klibinden bir kare paylaşan Solmaz, yeni şarkısı için adeta hayranlarıyla beraber geri sayım başlattı. ‘Asalet Gaydası’ parçasına klip çeken Solmaz sosyal medya hesabından sevenlerine şarkısının müjdesini verdi. Klibinin tanıtım görüntülerini ‘Yayında’ notuyla paylaşan Solmaz’a Seda Sayan’dan destek mesajı geldi.

Solmaz Çiros’un ‘Asalet Gaydası’ şarkısının klip çalışmasını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Seda Sayan eski gelin adayına başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

