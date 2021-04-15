Gelin arayı Yağmur Koçak'ın değişimi dudak uçuklattı

Kısmetse Olur'un ünlü gelin adaylarından Yağmur Koçak, Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağında oturduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

Bu olaydan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayını merak edenler Instagram hesabına girdi. Koçak'ı görenler gözlerine inanamadı.

Gelin adayının değişimi dudak uçuklattı.

Görenlerin tanımakta zorlandığı Koçak, sadece yüzünü değil tarzını ve ismini de değiştirmiş.

Artık "Hanımefendi" mahlasıyla rapçi olma yolunda ilerleyen Koçak sosyal medya gündeminde...



