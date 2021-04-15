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Gelin arayı Yağmur Koçak'ın değişimi dudak uçuklattı

15.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Yağmur Koçak, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Koçak son olarak Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağında oturduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

Gelin arayı Yağmur Koçak'ın değişimi dudak uçuklattı

Kısmetse Olur'un ünlü gelin adaylarından Yağmur Koçak, Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağında oturduğu görüntülerle gündeme gelmişti.

Bu olaydan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayını merak edenler Instagram hesabına girdi. Koçak'ı görenler gözlerine inanamadı.

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Gelin adayının değişimi dudak uçuklattı.

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Görenlerin tanımakta zorlandığı Koçak, sadece yüzünü değil tarzını ve ismini de değiştirmiş.

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Artık "Hanımefendi" mahlasıyla rapçi olma yolunda ilerleyen Koçak sosyal medya gündeminde...

Mustafa Üstündağ'ın kucağındaki kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktıMustafa Üstündağ'ın kucağındaki kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ
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