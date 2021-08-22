Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki otomobil ile O.I. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

GELİN ARACINDAN İNEREK AMBULANSA KOŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DÜĞÜN SALONUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



