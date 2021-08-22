HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

22.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. O sırada düğün salonuna giden gelin, teyzesinin kaza yaptığı görünce koşarak ambulansa gitti.

Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki otomobil ile O.I. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

GELİN ARACINDAN İNEREK AMBULANSA KOŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralıAnkara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DÜĞÜN SALONUNA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralıKonya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildiVan'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.