Gelin Evi birincisi bugün belli oluyor. Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yarışma programında bugün verilen son puanların ardından altınlar sahibini bulacak. Tüm yarışma takipçileri ise Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın kazananı açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Aslı Hünel ile Gelin Evi haftanın kazananı henüz belli olmadı. Gelin Evi BİRİNCİSİ açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

